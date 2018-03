Sự ra đời của Windows 8 với nhiều tính năng vượt trội cùng giao diện Window UI được đánh giá cao vì hỗ trợ tốt cho thiết bị cảm ứng, Nhờ nền tảng này mà Iconia W510/W511 trở thành sản phẩm công nghệ cao đáp ứng hoàn hảo ba chức năng máy tính xách tay, máy tính bảng và màn hình trình chiếu đa phương tiện.

Iconia W510/W511 được nâng cấp chức năng giải trí, khả năng xử lý ứng dụng mượt mà. Giao diện chuẩn cũng được thay đổi giúp những ứng dụng văn phòng dễ thao tác hơn. Camera chính 8 megapixel và camera phụ 2megapixel giúp người dùng dễ dàng lưu lại những khoảnh khắc đẹp mọi lúc mọi nơi hoặc hỗ trợ tốt những cuộc gọi thoại bằng Yahoo hay Skype.

Thời lượng pin của máy khá tốt. Khi kết hợp Acer Iconia W510/W511 với đế bàn phím rời (cũng là pin phụ của máy), thời lượng pin tăng lên từ 6 tiếng lên đến 16 tiếng. Thời lượng pin này giúp người dùng hoạt động hiệu quả trong cả ngày. Iconia W511 còn được trang bị khe cắm thẻ sim 3G đảm bảo cho người dùng luôn được online trong công việc và giải trí.

Iconia W510/W511 được ví như "siêu mẫu" của dòng máy tính bảng khi dùng màn hình cảm ứng 10,1 inch với lớp kính chống trầy xước Gorilla Glass 2. Thiết kế đường viền màn hình mỏng hơn với tỷ lệ cân đối tạo nên cảm giác nhẹ và gọn gàng. Trọng lượng thân máy chỉ 580 g, độ dày chỉ 8,8 mm nên thao tác trên máy rất dễ dàng và thoải mái.

Đây cũng là máy tính bảng đầu tiên sử dụng bộ vi xử ly Intel với công nghệ Acer Always On. Chỉ với một lần nhấn phím, máy luôn hoạt động và cập nhật, hoạt động như chiếc điện thoại thông minh, thời gian chờ có thể lên đến 3 tuần. Công nghệ Acer Always Connect kết nối nhanh chỉ với 2,5 giây. Tính năng Acer Cloud giúp người dùng tìm kiếm hình ảnh trong tất cả các thiết bị của mình bất cứ lúc nào.

Với tốc độ xử lý 1,8 GHz (2 lõi), RAM 2 GB và bộ nhớ SSD 64 GB, W511 có thể vận hành trơn tru Windows 8 qua giao diện Modern U. Thao tác cảm ứng có tốc độ phản hồi nhanh, đáp ứng tốt nhu cầu xử lý đa tác vụ và các tính năng giải trí thông thường. Bộ nút tăng giảm âm lượng và toàn bộ các cổng giao tiếp xếp từ trên xuống dưới bao gồm cổng microHDMI, microUSB và khe cắm thẻ nhớ microSD. Acer đã tiết kiệm tối đa diện tích các cổng kết nối để giữ độ mỏng cho máy.

Sản phẩm Acer Iconia Tab W510/W511 được bán tại các đại lý ủy quyền của Acer trên toàn quốc. Giá bán lẻ mẫu W510 là 16,99 triệu đồng, còn phiên bản W511 là 18,99 triệu đồng (đã gồm VAT).

Minh Trí