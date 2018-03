Surface Pro chính thức bán ngày 9/2 / Surface RT 64 GB bán cùng ngày với Surface Pro / Windows 8 và phần mềm chiếm tới 45 GB trên Surface Pro

Cnet cho biết Surface Pro có thể được bán vào đêm 8/2 (giờ địa phương) tại một cửa hàng của Best Buy ở Union Square, thành phố New York (Mỹ). Trên website của mình, hãng bán lẻ cho phép người dùng chọn một trong hai model có dung lượng là 64 GB và 129 GB với giá lần lượt 899 USD (khoảng 18,7 triệu đồng) và 999 USD (khoảng 20,8 triệu đồng). Tuy nhiên, Best Buy vẫn chưa cho đặt hàng Surface Pro.

Surface Pro vẫn chưa được bán trên Best Buy.

Cả hai mẫu này đều không được đi kèm với vỏ bàn phím Type Cover. Người dùng phải chi thêm 129 USD để mua mẫu phụ kiện này. Ngoài ra, Microsoft còn bán một loại vỏ bàn phím khác cho Surface Pro là Touch Cover với giá 119 USD.

Một số nguồn tin khác cho biết các mẫu dùng thử của Surface Pro cũng đã được đem trưng bày tại một số cửa hàng bán lẻ khác tại Mỹ, bao gồm cả Microsoft Store. Mặc dù vậy, người dùng cũng sẽ chỉ được mua máy tại những cửa hàng này từ ngày 9/2 sắp tới.

Surface Pro sử dụng màn hình ClearType 10,6 inch tỷ lệ 16:9 cùng độ phân giải Full HD. Máy sử dụng chip Core i5 thế hệ ba, RAM 4 GB, chip đồ hoạ Intel HD Graphics 4000, cổng USB 3.0. Pin đi kèm model này có dung lượng 42 Wh. Cuối tháng 1, Microsoft đã thông báo dung lượng thực dùng trên Surface Pro 128 GB là 83 GB còn đối với model 64 GB là 23 GB. Số dung lượng bộ nhớ trong bị chiếm dụng là để dành cho hệ điều hành và các dữ liệu hệ thống khác.

Thanh Tùng