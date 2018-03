Xperia Tablet Z có giao diện sử dụng đẹp mắt / Ảnh, video thực tế Sony Xperia Tablet Z / Xperia Tablet Z giá bằng iPad 4 bản Wi-Fi

Nắp phía sau của Tablet Z làm bằng nhựa.

Có thiết kế mang phong cách giống chiếc di động đình đám Xperia Z nhưng tablet của Sony có mặt sau làm bằng nhựa nên nhẹ hơn. Với số đo chỉ 495 gram, máy nhẹ hơn nhiều so với iPad (662 gram) hay Nexus 10 (603 gram). Sony cũng đem đến Xperia Tablet Z độ mỏng rất ấn tượng, chỉ 6,9 mm, vượt xa các mẫu tablet khác, kể cả iPad Mini với 7,2 mm trước đó. Trước đó, sản phẩm được The Verge đánh giá vượt xa về thiết kế so với nhiều tablet chạy Android khác trên thị trường.

Màn hình của Xperia Tablet Z có độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel, mật độ điểm ảnh 224 ppi, cao hơn một chút so với Nexus 7. Máy trang bị cấu hình tốt với vi xử lý Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 lõi tứ, chip đồ họa Qualcomm Adreno 320, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 32 GB và khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ tối đa dung lượng 64 GB. Pin đi dung lượng 6.000 mAh. Giống như mẫu di động gần giống tên gọi, Xperia Tablet Z có lớp vỏ chịu nước và bụi theo tiêu chuẩn IPX5/IPX7.

Video "phẫu thuật" Tablet Z của Sony:

Tuấn Hưng

Video: Sonyelectronics/Youtube