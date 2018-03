Mở hộp Galaxy Tab 2 7.0 cho sinh viên / Mở hộp Galaxy Tab 2 7.0 bản dành cho sinh viên

Ưu điểm nổi bật nhất của Galaxy Tab 2 là máy được cài đặt sẵn các ứng dụng thuần Việt cho học sinh, sinh viên như eBook, tạp chí, âm nhạc... cùng gói khuyến mại 3G cao cấp hơn 6.456.000 đồng. Mức giá của máy khá hấp dẫn chỉ 7,99 triệu đồng.

Sản phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những máy tính bảng được giới trẻ yêu thích nhất vì tính năng động, sành điệu. Galaxy Tab 2 7.0 cũng hứa hẹn tạo nên một trào lưu mới là "Edutainment" (sử dụng Tab trong học đường), đúng tinh thần sinh viên hiện đại "Học thật hay, chơi thật đỉnh".

Samsung Galaxy Tab 2 7.0 có ba ứng dụng thuần Việt nổi bật được cài đặt sẵn. Đầu tiên là ứng dụng Alezza (eBook): tặng 100 quyển sách miễn phí với tổng trị giá lên đến hơn 4 triệu đồng, kho sách gồm nhiều thể loại sách phong phú như sách kỹ năng và quản lý, học tiếng Anh, truyện và tiểu thuyết... Một số đầu sách hay như Đắc nhân tâm, 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt, Hạt giống tâm hồn, How to prepare for TOEFL IBT, 600 essential words for the TOEIC...

Hay ứng dụng 3nana (Tạp chí): tặng 25 đầu báo, tạp chí nổi bật tại Việt Nam với hơn 120 số báo phát hành, tổng trị giá lên đến hơn 3 triệu đồng. Kho báo, tạo chí với nhiều chủ đề phong phú: thời trang, công nghệ và doanh nhân... Một số đầu báo, tạp chí hấp dẫn như Đẹp, PC World Thế giới Vi tính, Stuff...

Còn ứng dụng Zing MP3 (Âm nhạc) có tài khoản VIP để tải miễn phí hơn 2.000 bài hát chất lượng cao tùy ý.

Xem cấu hình chi tiết Samsung Galaxy Tab 2 7.0 tại đây

Ngày hội "Đổi sách lấy Samsung Galaxy Tab 2": Cơ hội lớn để sở hữu Galaxy Tab 2 hoàn toàn miễn phí khi tham gia chương trình "Đổi sách lấy Samsung Galaxy Tab 2" chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất vào thứ bảy 18/8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM. Theo đó 100 người đầu tiên mang ít nhất 100 cuốn sách quyên góp cho Thư Viện Thông Minh của Samsung sẽ có cơ hội nhận được Galaxy Tab 2 miễn phí hoặc voucher mua máy có giá trị cao. Ngoài ra, ngày hội còn có các khu trò chơi với nhiều giải thưởng hấp dẫn để bạn trẻ cùng Galaxy Tab 2 hòa mình vào trào lưu "Edutainment" trẻ trung năng động của học sinh, sinh viên cả nước.

(Nguồn: Samsung)