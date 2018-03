Nook Tablet. Ảnh: Slashgear.

Hôm nay, Barnes & Noble đã chính thức phát hành thiết bị tiếp theo của dòng Nook mang tên Nook Tablet, một máy đọc sách điện tử có sức mạnh gấp đôi so với người tiền nhiệm của nó. Thiết bị này sở hữu màn hình VividView IPS kích thước 7 inch, bộ vi xử lý lõi kép Texas Instruments OMAP4 tốc độ 1 GHz, bộ nhớ RAM 1 GB, bộ nhớ trong 16 GB và khả năng lưu trữ 32 GB mở rộng với thẻ nhớ microSD.

Dù cùng mức giá khi ra mắt nhưng Nook Tablet có bộ nhớ trong lớn hơn so với Nook Color (16 GB so với 8 GB), thiết kế có nhiều điểm tương đồng nhưng mỏng nhẹ hơn. Thiết bị này cũng sẽ đi kèm các dịch vụ, ứng dụng như Hulu Plus, Rhapsody, MOG và Grooveshark cùng ứng dụng cũng có sẵn trên dòng Nook Color như Pandora. Nhà sản xuất cũng tích hợp thêm dịch vụ lưu trữ nền điện toán đám mây miễn phí với tên gọi Nook Cloud.

Thiết bị này chạy Android Gingerbread 2.3 với giao diện tùy chỉnh riêng (mới hơn so với 2.2 của Kindle Fire).

Điều thú vị nhất về Nook Tablet là mức giá của nó chỉ từ 249 USD, đắt hơn so với đối thủ chính Kindle Fire 50 USD nhưng bộ nhớ trong dung lượng gấp đôi và vi xử lý cùng loại. Cùng với đó, phiên bản cũ Nook Color cũng được Barnes & Noble giảm giá xuống còn 199 USD, đúng bàng giá của Kindle Fire.

Dưới đây là đoạn video quảng cáo chính thức Nook Tablet.

Minh Phương

Video: Slashgear