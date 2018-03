Máy tính bảng ThinkPad lộ diện

Bản kế hoặch ra mắt hai sản phẩm ThinkPad tablet và IdeaPad K1. Ảnh: Lilputing.

Nguồn tin Lilputing vừa tiết lộ bản kế hoạch ra mắt các sản phẩm mới của Lenovo gửi tới các đối tác. Trong đó có hai sản phẩm đang rất được chờ đợi là ThinkPad tablet và IdeaPad K1.

Theo hình ảnh bị rò rỉ, máy tính bảng ThinkPad sẽ ra mắt vào ngay ngày mai, 28/6 trong khi IdeaPad K1 là cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Ngoài ra, một sản phẩm nữa bị cũng sẽ ra mắt vào thời gian tới là mẫu máy tính để bàn "all in one" IdeaCentre Q180 vào ngày 30/8.

Hình ảnh máy tính bảng ThinkPad bị lộ trước đây. Ảnh: Thisismynext.

Theo các hình ảnh bị lộ trước đây, máy tính bảng ThinkPad trang bị màn hình cảm ứng điện dung 10,1 inch độ phân giải 1.280 x 800 pixel, vi xử lý Nvidia Tegra 2 tốc độ 1GHz, bộ nhớ lưu trữ 64GB, hai camera một phía trước, một phía sau và chạy hệ điều hành Android 3.0. Ngoài ra, máy cũng có đầy đủ cổng kết nối USB 2.0, miniHDMI, đầu đọc thẻ SD, tuổi thọ pin lên đến 8 tiếng, độ mỏng chỉ khoảng 14 mm và cân nặng 0,72 kg.

Hình ảnh được cho là mẫu máy tính bảng IdeaPad của Lenovo. Ảnh: Electronista.

Theo tiết lộ của chủ tịch của Lenovo, Rory Read, cả hai mẫu máy bao gồm IdeaPad K1 và ThinkPad tablet đều trang bị màn hình kích thước 10 inch và chạy Android 3.x của Google. Giá các model này sẽ nằm trong khoảng từ 450 đến 900 USD tùy cấu hình và phiên bản.

Minh Phương