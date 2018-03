Bộ đôi máy tính bảng PopCom chạy Android 4.0, giá rẻ / 5 máy tính bảng cỡ nhỏ nổi bật 2012 / Máy tính bảng của Nokia có kích thước 10,1 inch

Joypad C102 có kích thước màn hình lớn nhất trong dòng máy tính bảng Joypad C-Series của hãng KingCom (Đài Loan). So với những model từng giới thiệu trước đây, tuy không có nhiều thay đổi về ngoại hình, nhưng chiếc máy tính bảng 9,7 inch này vẫn gây được sự chú ý nhất định bởi thiết kế chỉ dày khoảng 9,7 mm. Bên cạnh đó, thiết kế nhôm nguyên tấm màu xám bạc ở mặt lưng không chỉ giúp tăng hiệu quả tản nhiệt mà còn tạo vẻ cứng cáp và chuyên nghiệp cho thiết bị.

Joypad C102 khi kết hợp với bàn phím không dây Mobile Bluetooth Keyboard đi kèm.

Joypad C102 cũng được trang bị đầy đủ micro, 2 loa tích hợp cũng như camera ở cả mặt trước và sau – nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đàm thoại có hình ảnh của người dùng. Màn hình LCD kích thước 9,7 inch của Joypad C102 (độ phân giải 1.024 x 768 pixel) sử dụng panel IPS hứa hẹn cải thiện chất lượng hiển thị hơn nhiều so với những model trước đây.

Joypad C102 sở hữu màn hình LCD sử dụng panel IPS kích thước 9,7 inch.

Về tính năng, Joypad C102 cũng chạy hệ điều hành Android 4.0, dung lượng bộ nhớ trong 8 GB và có thể mở rộng không gian lưu trữ lên đến 32 GB nhờ khe cắm thẻ nhớ ngoài định dạng microSD, SDHC. Máy cũng được trang bị kết nối không dây Bluetooth và Wi-Fi 802.11 a/b/g/n. Tuy nhiên, cũng như những model từng sản xuất trước đây, Joypad C102 chỉ hỗ trợ kết nối dữ liệu 3G thông qua USB 3G (chuẩn WCDMA/CDMA2000/TD-SDCMA) mua riêng, kết hợp sử dụng với cáp USB OTG (USB On The Go) mà hãng cung cấp kèm theo. Người dùng có thể xem những model USB 3G mà thiết bị hỗ trợ trong danh sách “Support 3G Dongle List” sẵn có trên thiết bị. Cũng theo thông tin từ hãng, pin Li-polymer dung lượng 7.000 mAh của Joypad C102 có thời lượng hoạt động khoảng 6 giờ duyệt web liên tục.

Joypad C102 chỉ dày khoảng 9,7mm.

Ngoài những phụ kiện như bộ sạc, tai nghe, cáp USB, máy còn được bán kèm theo một bộ bàn phím Mobile Bluetooth Keyboard sử dụng kết nối không dây Bluetooth – khá tiện lợi cho người dùng yêu thích sử dụng bàn phím vật lý. Ngoài cách sử dụng như một bàn phím không dây thông thường, thiết bị còn được dùng như một giá đỡ cũng như nắp bảo vệ cho máy tính bảng mỗi khi được xếp lại gọn gàng.

Bàn phím không dây có thể sử dụng như nắp bảo vệ cho Joypad C102 khi sử dụng di động.

Joypad C102 mất trung bình khoảng 45 giây để khởi động hoàn toàn. Hầu hết các thao tác điều khiển cảm ứng trên Joypad C102 đều mượt và có độ nhạy tốt. Thiết kế “tập trung” hết các nút nhấn vật lý cũng như cổng giao tiếp vào cạnh phải máy cũng giúp cho thao tác của người dùng dễ dàng hơn nhiều so với thiết kế nằm rải rác ở những model trước.

Màn hình cảm ứng điện dung của Joypad C102 hỗ trợ đồng thời 5 điểm cảm ứng.

Chất lượng hiển thị của panel IPS nhìn chung đẹp, nhưng góc nhìn còn khá hạn chế và vẫn còn hiện tượng chói nắng. Với bộ xử lý tốc độ 1,5 GHz, cùng bộ nhớ RAM DDR3 dung lượng 1 GB, Joypad C102 thừa sức đáp ứng các tác vụ online do đã được cài đặt sẵn Flash 10.3. Bên cạnh đó, Joypad C102 cũng có thể chơi tốt những game tốc độ như Angry Gran Run, Rail Rush, Death Rally cũng như thể hiện khá mượt mà những cảnh phim Full HD với chất lượng âm thanh khá.

Trọn bộ Joypad C102 cùng bàn phím không dây Mobile Bluetooth Keyboard có giá khoảng 5 triệu đồng.

Ảnh chi tiết KingCom Joypad C102

Bài và ảnh: Quỳnh Lâm