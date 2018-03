Giá bán của Kindle Fire được đánh giá là thấp nhất hiện nay với 199 USD, trong khi đó iPad được bán ở mức 500 USD. Một chiếc Kindle Fire 3G có lẽ cũng chỉ ở mức 250 USD, rẻ hơn nhiều so với mức 600 USD đến 800 USD của iPad "tương đương". Phải nói thêm rằng, cấu hình của hai thiết bị này không hề giống nhau, sự thực là iPad vượt trội hơn so với Kindle Fire về phần cứng. Tuy nhiên, thái độ chấp nhận của người tiêu dùng có tầm ảnh hưởng lớn hơn so với những linh kiện mà thiết bị sử dụng.