'Đập hộp' iPad Mini sớm / 'Phẫu thuật' máy tính bảng iPad Mini

Được thiết kế ấn tượng, iPad Mini đã thành công khi chinh phục nhóm khách hàng cần một sản phẩm với mức giá vừa phải. Trang bị chip A5 mạnh mẽ, máy ảnh tích hợp iSight cho chất lượng ảnh tốt, kèm tính năng quay phim HD độ phân giải cao, tốc độ cùng chuẩn Wi-Fi mới, cùng hơn 275.000 ứng dụng, iPad Mini được xem là một thiết bị hỗ trợ tối đa người dùng cho công việc và giải trí.

Với cổng kết nối Lightning, iPad Mini được xem như là "người em" thành công của The New iPad khi được cải tiến tiết kiệm không gian trong một kiểu dáng nhẹ hơn và mỏng hơn. Chỉ mỏng 7,2 mm và nặng 308 gram, iPad Mini vừa vặn trong bàn tay và sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy với pin hiệu năng cao lên tới 10 giờ chỉ với một lần sạc.



Người dùng giờ đã có thể kết nối iPad Mini mọi lúc mọi nơi với Wi-Fi khi được Apple tích hợp cho chuẩn đa băng tần với tốc độ cao lên tới 150 Mb/giây. Với phiên bản tích hợp mạng di động, iPad Mini luôn sẵn sàng cho người dùng giải trí và làm việc ở bất cứ nơi nào khi cần thiết.

Bên cạnh trợ thủ thông minh Siri, iPad Mini còn được Apple trang bị hệ điều hành iOS 6 cho trải nghiệm mạnh mẽ với những ứng dụng tích hợp như Facetime, bản đồ... Tính năng iCloud giúp thêm dung lượng người dùng trên nền công nghệ đám mây, công nghệ Airplay tích hợp cho phép người dùng thưởng thức nội dung trên iPad Mini dễ dàng với những thiết bị nghe nhìn chất lượng cao như HDTV.



Cùng với cover mang chức năng như một thiết bị ngoại vi thông minh, iPad Mini được bảo vệ tốt hơn cùng với những tính năng từ chính cover này như khởi động nhanh khi mở ra, tiết kiệm pin khi đóng lại...

Bên cạnh người em iPad Mini với độ phân giải cao ở một màn hình nhỏ hơn, iPad thế hệ 4, được Apple gọi là phiên bản The New iPad màn hình Retina cũng đã xuất hiện và được xem như là phiên bản đi đầu của Apple khi trang bị những gì mạnh mẽ nhất, hiển thị đẹp nhất cho thiết bị này.



Cụ thể, với nâng cấp chip A6x, The New iPad màn hình Retina cho tốc độ nhanh gấp 2 lần so với The New iPad. Điều này cũng đồng nghĩa với những ứng dụng sẽ mượt mà hơn khi giải trí online và hiệu quả hơn cho công việc. Cùng với 3,1 triệu điểm ảnh trên màn hình Retina, sản phẩm cho hiển thị sắc nét đến từng chi tiết khi xem ảnh ở độ phân giải chất lượng cao.

Ngoài mạnh mẽ tốc độ, và trung trực màu sắc, The New iPad màn hình Retina còn được Apple cải tiến thêm nhiều tiện ích như kết nối Wi-Fi đa băng tần, pin dung lượng cao... đáng để người dùng cần những trải nghiệm cao cấp hơn ở một sản phẩm thương hiệu và chất lượng.

Đại diện hệ thống MuaBaniPhone.vn cho biết để đáp ứng nhu cầu của những tín đồ Apple, cửa hàng đã cho đặt hàng và nhận ngay iPad Mini với các phiên bản Wi-Fi 16 GB, 32 GB, 64 GB với giá lần lượt là 11,48 triệu đồng, 13,48 triệu đồng và 15,48 triệu đồng, mức giá được xem là cạnh tranh nhất hiện nay.



Riêng với iPad 4 màn hình Retina, MuaBaniPhone.vn công bố giá các phiên bảnWi-Fi 16 GB, 32 GB, 64 GB với giá lần lượt là 14,38 triệu đồng, 16,38 triệu đồng, 18,38 triệu đồng, cung cấp cho người dùng có nhu cầu tại 3 chi nhánh ở trung tâm TP HCM bao gồm 50 Trần Quang Khải (quận 1), 396 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) và 284 đường 3 tháng 2 (quận 10).

Chuỗi cửa hàng MuaBaniPhone.vn ngoài việc mang đến những sản phẩm đầu tiên của thế giới về Việt Nam còn thực hiện nhiều chương trình ưu đãi cho người dùng. Trong đó, chương trình mua sản phẩm Apple và dán màn hình được tặng tai nghe Beats thời trang giá 2,1 triệu đồng đang được nhiều người dùng ủng hộ mạnh. Đây là chương trình ưu đãi lớn nhất mà MuaBaniPhone.vn mang đến cho khách hàng.

