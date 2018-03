iPad thế hệ 5 có thiết kế giống iPad Mini / iPad 5 và iPad Mini 2 có thể ra mắt vào tháng 3

iPad thế hệ 3 và 4 vẫn bị than phiền về trọng lượng hơi nặng.

Dù tạo được nhiều ấn tượng với màn hình Retina sắc nét vượt trội nhưng cả hai mẫu iPad màn hình 9,7 inch gần đây của Apple đều bị than phiền bởi cân nặng hơi lớn. Do tăng dung lượng pin và các thành phần khác phục vụ cho mức tiêu tốn điện năng của màn hình, thế hệ 3 và 4 thậm chí nặng hơn cả thế hệ 2. Đây cũng chính là lý do mà Apple đang phải theo đuổi mục tiêu làm mỏng nhẹ hơn sản phẩm mới.

Theo thông tin từ AppleInsider, iPad thế hệ 5 sẽ "mỏng nhẹ hơn đáng kể" so với các phiên bản trước đó. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất là hãng sẽ kết hợp kiểu dáng từ iPad Mini cho phép viền màn hình mỏng hơn và giải phóng không gian mặt trước cho sản phẩm.

Nguồn tin trên cũng cho hay sản phẩm có thể sẽ ra mắt vào tận quý III năm nay thay vì tháng 3 như các tin đồn trước đó. Đây cũng là khoảng thời gian giống như năm ngoái khi hãng trình làng cả bộ đôi iPad Mini cũng như iPad thế hệ 4.

Tuấn Hưng