HTC Flyer về VN giá gần 17 triệu / Đánh giá HTC Flyer

Hơn một tháng sau khi hàng xách tay có mặt trên thị trường, HTC Việt Nam hôm nay cũng công bố giá bán chính hãng cho mẫu Flyer. Mức giá bán lẻ đề xuất cho model này là 17.800.000 đồng bao gồm cả bút cảm ứng và bao da.

Flyer bắt đầu được bán chính thức trên thị trường từ ngày hôm nay.

HTC Flyer. Ảnh: Tuấn Hưng.

Mức giá này hiện khá cao so với trên thị trường xách tay. Giá bán Flyer do một số cửa hàng công bố hiện chỉ còn khoảng 15 triệu đồng, giảm khá nhiều so với mức 17,5 triệu đồng khi mới xuất hiện ở Việt Nam. Người dùng mua HTC Flyer hàng xách tay được tặng kèm bút cảm ứng.

Một số mẫu máy tính bảng cũng bán chính hãng tại Việt Nam như Flyer nhưng không trang bị kết nối 3G và dung lượng thấp hơn là Asus Transformer giá 11 triệu dung lượng chỉ 16GB (Flyer dung lượng 32GB), Acer Iconia Tab giá 12,5 triệu đồng. Ngoài ra, iPad 2 phiên bản cùng dung lượng và kết nối 3G giá nhỉnh hơn một chút với khoảng 18,7 triệu đồng.

Kiểu thiết kế nhôm khối nổi bật của Flyer. Ảnh: Tuấn Hưng.

Flyer là mẫu máy tính bảng đầu tiên của HTC với màn hình 7 inch độ phân giải 1.024 x 600 pixel, 16 triệu màu hỗ trợ cảm ứng đa điểm và bút viết. Máy trang bị vi xử lý lõi đơn tốc độ 1,5GHz, bộ nhớ RAM 1GB, bộ nhớ trong 32GB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD dung lượng tối đa 32GB. Flyer có hai camera, một độ phân giải 5 Megapixel phía sau và một độ phân giải 1,3 Megapixel phía trước.

Tương tự như Galaxy Tab bản 7 inch, Flyer cũng chạy hệ điều hành vốn chỉ dành cho điện thoại là Android 2.3.3. Tuy nhiên, hãng điện thoại Đài Loan đã tích hợp vào model này giao diện Sense 3.0 với nhiều ứng dụng và cải tiến thú vị phù hợp với màn hình cỡ lớn.

Một điểm đặc biệt khác nữa ở Flyer sở hữu công nghệ HTC Scribe độc quyền cho phép người dùng vừa sử dụng tay vừa sử dụng bút cảm ứng với độ chính xác cao hơn cho các ứng dụng doanh nhân.

Tuấn Hưng