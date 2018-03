Đánh giá HTC Flyer

Trong một tuyên bố bất ngờ cuối tuần trước, HTC và hệ thống bán hàng Best Buy tại Mỹ cho biết sẽ thực hiện chiến dịch giảm giá mẫu máy tính bảng Flyer. Giá bán model này giảm 200 USD so với giá gốc khi ra mắt là 499 USD xuống còn 299 USD. Phiên bản được áp dụng giá nói trên là bản có dung lượng 16 GB, kết nối Wi-Fi. Các phiên bản khác chưa được công bố có áp dụng việc giảm giá hay không. Giá bán mới sẽ bắt đầu được áp dụng ngay từ ngày 1/10.

Theo Slashgear, việc giảm giá Flyer không hẳn chỉ là do tác động từ việc Kindle Fire ra mắt ít ngày trước mà đây là hệ quả trong sự cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường máy tính bảng mà HP TouchPad, PlayBook hay Motorola Xoom đã gặp phải.

HTC Flyer. Ảnh: Tuấn Hưng

Phiên bản HTC Flyer tại Việt Nam cả hàng chính hãng lẫn xách tay đều là dung lượng 32 GB có cả kết nối Wi-Fi lẫn 3G. Giá bán chính hãng được công bố là 17,8 triệu đồng nhưng một số hệ thống đại lý như FPT Shop chỉ đặt giá cho mẫu máy này là 12,8 triệu đồng. Trong khi đó, giá bán trên thị trường xách tay hiện còn khoảng 12,5 triệu đồng. Hàng xách tay chủ yếu được các cửa hàng nhập về từ Hong Kong.

Giá bán máy tính bảng này tại Hong Kong thường rẻ hơn Mỹ khá nhiều. Hệ thống Best Buy hiện tại không công bố giá của bản 32 GB có 3G như đang bán tại Việt Nam, nhưng nếu so mức giá sẽ thấy giá xách tay ở Việt Nam đã khá tốt do dung lượng lớn gấp đôi và có thêm kết nối 3G.

HTC Việt Nam chưa có động thái nào sau đợt giảm giá máy tại Mỹ.

Minh Phương