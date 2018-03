HP giảm giá 100 USD cho TouchPad

HP TouchPad.

Theo Electronista, một thông tin rò rỉ nội bộ của hãng cho thấy đã có 270.000 mẫu máy được chuyển đến hệ thống bán lẻ Best Buy nhưng mới chỉ bán được 25.000 chiếc, bằng 9,3% so với yêu cầu.



Tỷ lệ sản phẩm "ế" như trên có thể sẽ khiến Best Buy từ chối bán tiếp số hàng đang tồn kho. Chính vì vậy, HP được cho là đã gửi người đại diện của mình đến trụ sở Minneapolis của Best Buy để làm dịu tình hình.

Không chỉ riêng Best Buy, nhiều nhà bán lẻ khác cũng đang gặp vấn đề với việc bán TouchPad. Theo nhóm chuyên gia phân tích Rich Doherty, các chuỗi bán lẻ khác như Fry's, Microcenter và Walmart cũng đã gửi thông báo về tình hình nói trên lên HP. Lý do một phần đưa ra là bởi các khách hàng đang chờ đợi một đợt giảm giá khác từ HP.

Nhiều chuyên gia cho rằng, hiệu suất hoạt động khá chậm, thời lượng sử dụng pin chỉ ở mức trung bình, thiếu camera phía sau và hệ điều hành webOS trên tablet quá mới là nguyên nhân khiến máy không được người dùng chú ý. HP gần đây cũng đã công bố phần mềm cập nhập và hạ giá 100 USD cho TouchPad nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện nhiều.

HP từ chối thông báo về số lượng sản phẩm đá bán ra được cho đến thời điểm hiện tại.

Minh Phương