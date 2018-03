HP thử nghiệm thay thế Windows bằng Android trên các máy tính AIO.

Máy tính bảng siêu lớn của HP được hãng giới thiệu tại sự kiện World Tour HP đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Thiết bị này từng xuất hiện trong các tin đồn từ tháng 4 năm nay. Máy có màn hình kích thước tới 21,5 inch và có hai phần bao gồm thân máy và một chân đế khi sử dụng như một máy tính AIO (all in one).

HP Slate 21 sử dụng vi xử lý Nvidia Tegra 4 có khả năng đồ họa tốt hơn nhiều so với chip Tegra 3 của năm ngoái. HP cũng là một trong số ít các nhà sản xuất sử dụng chip ARM của Nvidia trong năm nay bởi hầu hết các thiết bị cao cấp mới chạy Android đều dùng sản phẩm của Qualcomm là Snapdragon S4, 600 hoặc sắp tới là 800.

Slate 21 được HP định hướng sử dụng cho các nhu cầu giải trí nhóm trong gia đình hoặc khu vui chơi, văn phòng. Khi cắm vào chân đế kiêm dock, máy sẽ giống như một máy tính để bàn cho các nhu cầu lướt web hay văn phòng thông thường.

Slate 21 chạy hệ điều hành Android 4.2.1. Chưa có thông tin về giá của sản phẩm.

Hoài Anh