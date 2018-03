iSuppli vừa đưa ra một văn bản BOM (bill-of-materials hay danh mục linh kiện sản phẩm) cho thấy tổng giá những gì cấu thành Galaxy Note 10.1 rẻ hơn so với iPad thế hệ mới.

Galaxy Note 10.1 phiên bản hỗ trợ HSPA+ có giá linh kiện là 283 USD và chi phí sản xuất là 10 USD, tổng cộng là 293 USD. Trong khi đó, hãng lại bán model này với giá lên tới 640 USD, đồng nghĩa với việc thu về một số tiền là 347 USD. Đối với phiên bản Wi-Fi, số tiền phải chi trả cho linh kiện là 260 USD, thấp hơn nhiều khi đặt cạnh giá bán thực tế là 499 USD.

Galaxy Note 10.1 có giá nguyên vật liệu rẻ hơn so với iPad thế hệ mới. Ảnh: Slashgear.

Về phía Apple, một chiếc iPad 2012 Wi-Fi dung lượng 16 GB của hãng này có giá "nguyên vật liệu" lên tới 316 USD, chỉ thấp hơn một chút so với giá bán thực 499 USD. Theo Slashgear, Galaxy Note 10.1 có thể thu được nhiều lợi nhuận cho Samsung hơn so với iPad. Tuy nhiên, điều này có thể không chính xác do hai hãng này thực tế còn phải chi trả thêm một số khoản chi phí khác. Thêm vào đó, theo iSuppli, Samsung có thể giữ mức lợi nhuận cao do hãng sử dụng một loạt phần cứng giống nhau trên nhiều sản phẩm khác nhau. Nhờ đó, số linh kiện mua về sẽ có giá rẻ hơn do đặt hàng số lượng lớn.