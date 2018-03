Samsung trình làng Galaxy Tab 7.0 Plus

Samsung hôm nay đã chính thức ấn định ngày "lên kệ" cho mẫu máy tính bảng Galaxy Tab 7 Plus của mình vào 13/11 tới đây. Người dùng có thể đặt hàng ngay từ ngày mai, 22/10 trên các hệ thống bán lẻ bao gồm Best Buy, Amazon, Tiger, Best Buy, Amazon, Tiger Direct và Fry's.

Giá bán model này được công bố bao gồm 400 USD cho bản dung lượng 16 GB và 499 USD cho bản dung lượng 32 GB (sẽ được bán muộn hơn vào tháng 12 năm nay). Mức giá này thấp hơn so với iPad 2 cùng dung lượng nhưng màn hình nhỏ hơn và tương đương với giá Galaxy Tab 7 bản đầu tiên khi mới ra mắt.

Samsung Galaxy Tab 7 Plus sở hữu màn hình 7 inch độ phân giải 1.024 x 600 pixel nhưng sử dụng tấm nền PLS cùng vi xử lý lõi kép tốc độ 1,2 GHz, bộ nhớ RAM 1 GB. Model này có camera phía sau độ phân giải 3 Megapixel, lấy nét tự động, đèn flash LED, quay video chuẩn HD 720p và camera trước độ phân giải 2 Megapixel.

Minh Phương