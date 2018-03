Sau Galaxy S II, máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 là sản phẩm tiếp theo được chờ đợi từ Samsung trong năm nay. Máy có giá 14 triệu đồng, bắt đầu cho đặt hàng từ 22/7, người dùng đăng ký trước sẽ tặng gói khuyến mãi 4 triệu với một năm dùng 3G, bao da, bộ kết nối USB và đĩa cài ứng dụng.

1000 model bán đầu nằm trong chương trình khuyến mại được tặng bao da. Ảnh: Quốc Huy.

Galaxy Tab 10.1 dự kiến giao hàng từ giữa tháng 8, tuy nhiên, do thiếu hụt nguyên vật liệu sản xuất, thời điểm giao hàng phải lui lại thêm khoảng 10 ngày. Trước đây, có tin cho rằng Galaxy Tab 10.1 sản xuất ở Việt Nam, tuy nhiên, lô ban đầu về là hàng nhập khẩu, một chủ hàng cho biết, việc chuyển đổi nguồn hàng cũng là một trong những lý do để Tab 10.1 về chậm hơn so với dự kiến.

Theo ý kiến ông Mai Triều Nguyên, chủ hệ thống Mai Nguyên, máy chạy tốt và không gặp vấn đề gì về phần cứng, ứng dụng, "hơn 50 máy đã được cửa hàng giao đến tay người dùng trong ngày hôm nay", ông Nguyên nói.

Nhận máy tại cửa hàng Mai Nguyên, anh Đỗ Anh Tuấn (quận 1, TP HCM) cho rằng, đây là lần đầu tiên dùng tablet, có nghe quảng cáo nhiều về Tab 10.1 nên rất chờ đợi, "sau khi cửa hàng gọi điện, cả đêm không ngủ được chỉ chờ trời sáng để đi nhận máy", anh nói. Anh Nguyên Hải, một người làm quảng cáo cho biết, thiết kế mỏng và gói khuyến mãi là điểm anh thích sản phẩm này.

Samsung cho biết, sau đợt giao hàng cho người dùng đặt trước, lô hàng tiếp theo sẽ lên kệ trong tháng 9. Galaxy Tab là mẫu tablet mỏng nhất thế giới hiện tại, 8,6 mm (so với 8,8 mm của iPad 2), máy chạy Android Honeycomb, vi xử lý hai nhân Tegra 2 tốc độ 1GHz.

Dưới đây là hình ảnh Galaxy Tab 10.1 đến tay khách hàng.

Đông đảo khách hàng đến làm thủ tục nhận Galaxy Tab 10.1 tại các đại lý của Samsung vào chiều tối 27/8.

Máy được “bung” hộp để cài đặt game và các ứng dụng sau khi anh Võ Thế Tráng, Công ty Thủy Sản Sài Gòn Cao Lãnh nhận hàng.

Thử nghiệm màn hình của mẫu tablet 10,1 inch từ Samsung.

Các widget trên màn hình chạm được hãng viết riêng trên nền Honeycomb 3.2.

Diễn viên Huỳnh Nguyễn Đức Trung, Trung tâm kịch rối nụ cười khoe Galaxy Tab 10.1 vừa nhận từ gói đặt hàng trước.

Đầu chuyển USB theo kèm.

Bộ ứng dụng thuần Việt.

Và một năm dùng 3G. Trong ảnh là toàn bộ gói khuyến mại đặc biệt của Samsung dành cho 1000 khách hàng đầu tiên sở hữu Galaxy Tab 10.1 tại Việt Nam thông qua chương trình đặt hàng trước.

