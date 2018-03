Samsung trình làng Galaxy Note 8.0 cạnh tranh iPad Mini

Galaxy Note 8.0 là thiết bị mới nhất của dòng Note đang khá được ưa chuộng từ Samsung. Model này không quá lớn như Note 10.1 nhưng đủ rộng cho các trải nghiệm tương đương máy tính bảng thay vì một thiết bị lai (phablet) như Note I hay Note II. Sản phẩm là lời đáp trả của hãng điện tử Hàn Quốc với chiếc iPad Mini mà Apple ra mắt tháng 10 năm ngoái.

Note 8.0 nặng hơn một chút so với iPad Mini (330 gram so với 312 gram) nhưng thực tế cầm trên tay khó cảm nhận được sự khác biệt. Máy với kết cấu nhựa cho cảm giác nhẹ nhàng và có thể sử dụng bằng một tay trong thời gian lâu để lướt web hay đọc sách thoải mái. Viền màn hình hai bên dày hơn so với iPad Mini nên khi cầm, phần ngón tay cái không bị chạm vào màn hình cũng như không che khuất các chi tiết hiển thị vùng dưới. Vỏ nhựa khiến máy không sang như iPad Mini nhưng bù lại cho cảm giác "rít" tay thay vì hơi trơn trượt trên iPad Mini nếu không sử dụng vỏ.

Note 8.0 tương đồng về kích thước với iPad Mini.

Màn hình máy có kích thước 8 inch (tương đương iPad Mini) với độ phân giải 1.280 x 800 pixel WXGA và mật độ điểm ảnh là 189 ppi. Vẫn dừng lại chuẩn HD nhưng màn hình của Note 8.0 cho ấn tượng khá tốt với màu sắc hiển thị trong (có phần hơn so với Note II), sáng cũng như khó phát hiện răng cưa ở tầm nhìn thông thường cách khoảng 25 đến 35 cm. Cảm ứng của máy rất mượt, nhận thao tác tốt, nhưng khi vuốt đôi lúc cho cảm giác trũng tay thay vì cứng như trên một số mẫu di động cao cấp Galaxy S III hay HTC One X.

Samsung Galaxy Note 8.0 trang bị vi xử lý Exynos 4412 tốc độ 1,6 GHz nhân A9 lõi tứ, chip đồ họa Mali-400MP và RAM 2 GB. Máy hoạt động khá mượt và trong khoảng hơn 20 phút trải nghiệm, thiết bị không gặp tình huống "đơ" nào như thường thấy trên các thiết bị Android. Cấu hình tốt giúp sản phẩm thực hiện chế độ đa nhiệm (hai phần mềm cùng chạy trên hai nửa màn hình) khá tốt. Tuy nhiên, khi lướt web và thực hiện phóng to thu nhỏ, máy vẫn cho cảm giác có độ trễ của hình ảnh lớn nhỏ chậm hơn so với thao tác của tay.

Mặt sau của sản phẩm chỉ có duy nhất một điểm nhấn là camera 5 megapixel nhưng không có đèn flash. Chất lượng hình ảnh khi quan sát trên màn hình chỉ ở mức bình thường, việc không có đèn sẽ là một bất lợi của sản phẩm khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, đây sẽ là tính năng không được sử dụng quá nhiều với một thiết bị lớn như Note 8.0.

Bút S Pen, khả năng nhắn tin và gọi điện là lợi thế của Note 8.0 so với sản phẩm của Apple.

Điểm mạnh và cũng làm nên sự khác biệt với iPad Mini là bút S Pen kèm theo giống như truyền thống của dòng Note. Với kích thước lớn, cầm vừa tay, phụ kiện này tỏ ra hữu dụng hơn so với trên Note II hơi bé. Khi thực hiện thao tác viết, lòng bàn tay tỳ lên màn hình, máy vẫn chỉ nhận diện nét chữ tiện lợi. Các tính năng khác vẫn được giữ nguyên như dòng Note bao gồm việc gõ nhanh hai lần để gọi ứng dụng Note cũng như chụp màn hình...

Một sự khác biệt nữa của dòng Note với Tab là khả năng gọi điện cũng như nhắn tin. Tất cả các model Note 8.0 bán ra đều trang bị hai tính năng này giống như một chiếc điện thoại thông thường. Tuy nhiên, đại diện Samsung nhấn mạnh đó chỉ là tính năng phụ trợ cho máy chứ không phải là tính năng chính, tránh cho người dùng nhầm tượng về một chiếc "điện thoại di động 8 inch". Phiên bản được Số Hóa thử nghiệm cũng có ứng dụng Phone và Message tuy nhiên chưa thể kiểm tra được chất lượng cuộc gọi cũng như loa thoại.

Note 8.0 sẽ sớm được bán chính thức tại thị trường Việt Nam nhưng chưa có giá chính thức, dự kiến sẽ vào khoảng 12 triệu đồng cho bản dung lượng 16 GB.

Ảnh thực tế Samsung Galaxy Note 8.0

Video trải nghiệm Samsung Galaxy Note 8.0

Bài và ảnh: Tuấn Hưng