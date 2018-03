Asus Transformer bản 3G sắp bán tại Mỹ

Tin vui liên tiếp đến với nhà sản xuất máy tính Đài Loan khi mới đây nhiều chuyên gia trong ngành đã dự kiến Asus Transformer có thể bán rất tốt trong 6 tháng cuối năm, theo Digitimes. Mức dự kiến mới lên tới 4,5 triệu chiếc so với các con số mà ban đầu hãng đặt ra là 2 triệu chiếc. Nguồn tin cũng khẳng định Asus đã đặt hàng các nhà sản xuất thiết bị gốc với con số này.

Với khoảng 400.000 máy bán trong tháng 4, 5 và khoảng hơn 300.000 chiếc trong tháng 6, Asus Transformer hiện là mẫu máy tính bảng Android bán chạy nhất trên thị trường. Mức doanh số này cũng chỉ đứng sau iPad 2 trên thị trường máy tính bảng nói chung.

Transformer là thành công ngoài mong đợi của Asus. Ảnh: Electronista.

Theo Electronista, Asus có thể sẽ bán tiếp khoảng từ 1,2 đến 1,5 triệu chiếc trong mùa hè và còn tăng thêm nhiều trong mùa thu. Sức bán của mẫu máy này sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới khi phiên bản 3G chính thức ra mắt thị trường.



Một trong những lý do lớn khiến Transformer bán tốt như hiện tại là cấu hình tương đương so với nhiều mẫu máy chạy Android 3.0 khác, màn hình IPS "đáng tiền" nhưng mức giá khởi điểm khá rẻ, chỉ từ 399 USD (so với mức chung 499 USD hiện nay).

Các nhà phân tích từ Nomura đồng loạt cho rằng, Asus hiện mới là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên thị trường máy tính bảng của Apple hơn là các tên tuổi được kỳ vọng trước đây như Motorola hay RIM.

Asus Transformer được bán chính hãng tại Việt Nam với giá 11 triệu đồng hoặc 13 triệu đồng bao gồm cả dock bàn phím.

Minh Phương