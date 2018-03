Hai bài kiểm tra AnTuTu và Quadrant nhằm so sánh hiệu năng của Xperia Tablet S với các mẫu smartphone dùng chip lõi tứ khác.

Bài kiểm tra AnTuTu cho thấy hiệu suất của tablet Sony tương đương với smartphone One X của HTC. Trong khi đó, đối với bài test Quadrant, Xperia Tablet S xếp sau hàng loạt smartphone của các hãng khác, tuy vậy, điều này có thể hiểu được do sản phẩm sở hữu màn hình độ phân giải cao hơn so với những đối thủ còn lại.