Hiện tại, người dùng có thể sử dụng một thiết bị nhớ USB dung lượng tối thiểu 4 GB, công cụ Windows 7 USB/DVD để cài đặt hệ điều hành trực tiếp vào máy. Tuy nhiên, một điểm mới ở Windows 8 chính là khả năng chạy trực tiếp hệ điều hành này từ một ổ USB.

Tính năng mới được mang tên Windows To Go hoạt động tương tự như một đĩa Linux LiveCD. Người dùng có thể tải hệ điều hành vào ổ lưu trữ USB, cắm vào bất kỳ máy tính tương thích nào và chọn khởi động từ ổ USB thay vì ổ đĩa cứng hoặc SSD thông thường. Không giống như hầu hết các Live CD khác, Windows To Go có thể được cấu hình với tất cả các tài liệu, ứng dụng và các thiết lập khác.

Người dùng cần một thiết bị nhớ USB có dung lượng tối thiểu 16 GB hoặc một ổ cứng di động, đĩa cài đặt Windows 8 và chương trình Windows Automated Installation Kit để tạo ra một thiết bị chạy Windows To Go. Để tăng tốc độ sử dụng, người dùng nên sử dụng các USB chuẩn 3.0 và dung lượng lớn để dễ dàng cài đặt phần mềm sau này.



Dưới đây là đoạn video sử dụng ổ USB với Windows 8 trên máy MacBook Pro.

Minh Phương

Video: Lilputing