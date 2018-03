ifive mini có màn hình IPS 7 inch, độ phân giải 1.024 x 600 pixel, bộ xử lý 2 nhân Rockchip RK3066 tốc độ 1,6 GHz, RAM 1GB, bộ nhớ lưu trữ 8 GB (thực dùng 6,5 GB), hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, đồ họa 4 nhân Mali 400 MP4, máy có kết nối Wi-Fi, Bluetooth, GPS… Camera trước và sau đều 2 megapixel nhưng không hỗ trợ tự động canh nét, pin có dung lượng 3.200 mAh, cân nặng 315 gram.

ifive MX 3G có màn hình IPS 8 inch, độ phân giải 1.024 x 768 pixel, bộ xử lý 2 nhân Rockchip RK3066 tốc độ 1,6 GHz, RAM 1GB, bộ nhớ lưu trữ 8 GB (thực dùng 6,5 GB), hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, đồ họa 4 nhân Mali 400 MP4, máy có kết nối 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, micro HDMI… Camera trước 5 megapixel và sau 2 megapixel, không hỗ trợ tự động canh nét, pin có dung lượng 4.000 mAh, cân nặng 490 gram.

Với hai sản phẩm 7 inch (trên) và 8 inch (dưới), chất lượng màu sắc khác biệt nhau rõ rệt.

Các sản phẩm đều có thiết kế màu trắng sang trọng, bộ khung viền bằng nhôm, mặt sau bằng nhựa nhưng được sơn phủ một lớp sợi thủy tinh sáng bóng và chống trầy xước, bám vân tay. So với các máy tính bảng khác, ifive thiết kế nhiều phím bấm cứng ở các cạnh xung quanh. Cụ thể, máy còn có thêm phím menu và phím back, thuận tiện cho người dùng mở nhanh giao diện chính của máy mà không cần phải chạm vào màn hình. Ngoài ra, thiết kế loa ngoài của ifive mini nằm trực diện ở màn hình nên nghe rõ ràng hơn so với ifive MX 3G được đặt ở cạnh bên trái, dễ bị tay che khuất và âm thanh không rõ ràng.

Xem ảnh thiết kế chi tiết của 2 sản phẩm

Về màn hình, cả hai đều dùng chuẩn màn hình IPS nhưng chất lượng màu sắc khác biệt nhau. Máy 7 inch có độ sáng cao hơn, độ tương phản thấp và màu sắc rực rỡ, chi tiết tốt nhưng nếu so với 8 inch có độ sáng thấp hơn, độ tương phản cao hơn, màu sắc ấm áp, chi tiết và nét gần như hoàn hảo.

Camera của cả hai máy đều có chất lượng trung bình, mặc dù độ phân giải của model 8 inch là 5 megapixel, 7 inch là 2 megapixel nhưng chất lượng ảnh không cao do không có khả năng tự động canh nét, tốc độ chụp hơi chậm và khi chụp ở trong nhà hoặc ở những nơi thiếu sáng tình trạng nhiễu hạt nhiều.

Cả hai máy đều được công ty Five Technology tích hợp một kho ứng dụng riêng của hãng với nhiều ứng dụng giải trí hấp dẫn hơn so với Google Play. Chẳng hạn, các trò chơi 3D cao cấp nếu ở Google Play phải trả tiền thì tại kho ứng dụng riêng sẽ được phép tải về miễn phí, ví dụ: Backstab, Modern Combat, Asphalt... Tuy nhiên, do đây là sản phẩm nội địa nên các ứng dụng đa phần đều hiển thị tiếng Trung Quốc, người dùng phải am hiểu thì mới sử dụng hiệu quả.

Ngoài ra, máy 8 inch còn có hỗ trợ khe cắm SIM để truyền dữ liệu 3G, thử nghiệm với 2 sim Viettel và Vinaphone, tốc độ truyền dữ liệu luôn ở mức khoảng 300 KB/giây. Máy cũng tích hợp phần Phone (hiển thị bàn phím số) để nghe/gọi điện thoại nhưng chỉ thực hiện quay số gọi điện thành công, không thể trả lời cuộc gọi.

Về hiệu năng, do 2 máy có cấu hình giống nhau, bộ xử lý có hiệu năng cao nên chênh lệch về điểm số chỉ dao động trong mức 10% và đều là những máy tính bảng có khả năng xử lý đồ họa tốt, xem phim, nghe nhạc, vào mạng xã hội hoặc lướt web đọc tin tức không gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, với thử nghiệm giải trí 3D “hạng nặng” thì máy bộc lộ khuyết điểm là chạy không ổn định, đặc biệt là những phép thử đồ họa như NenaMark 2 hoặc Bonsai thì tốc độ khung hình/giây có mức dao động lên xuống khá cao nếu so sánh với những bộ xử lý Qualcomm hoặc Nvidia Tegra.

Bảng kết quả đo hiệu năng:

Ứng dụng đo hiệu năng ifive mini 7 inch ifive MX 3G 8 inch AnTuTu 12.273 điểm 11.496 điểm Quadrant 4.116 điểm 4.054 điểm PassMark 1.996 điểm 1.994 điểm Vellamo (HTML) 1.691 điểm 1.649 điểm Vellamo (Metal) 524 điểm 513 điểm NenaMark 2 58,2 khung hình/giây 56,6 khung hình/giây Bonsai 23,4 khung hình/giây 20,9 khung hình/giây

Cả hai máy đều có chất lượng pin ở mức trung bình nếu so với những máy tính bảng khác. Cụ thể khi đặt máy ở chế độ chờ, ít sử dụng pin cũng tự động tuột rất nhanh, chỉ trong khoảng từ 2 đến 3 ngày, máy đã báo không còn pin (mức 0%). Nếu đặt ở chế độ sử dụng bình thường, xem phim nghe nhạc, độ sáng 50%, 7 inch (mở Wi-Fi) và 8 inch (vừa 3G vừa Wi-Fi) thì thời gian sử dụng của máy chỉ trong mức khoảng từ 5 đến 6 giờ là cạn kiệt pin. Nếu đặt mức cao hơn, giải trí với game 3D hạng nặng thì 2 máy chỉ có thể trụ nổi khoảng 3 giờ 30 phút. Đặc biệt, lượng nhiệt tỏa ra rất lớn, gây khó chịu khi cầm trên tay. Đây cũng là đặc điểm chung của những bộ xử lý Rockchip RK3066 có hiệu năng cao, nhưng mức độ ổn định khi sử dụng lâu dài không hiệu quả bằng Qualcomm hoặc Nvidia Tegra.

Nhìn chung ifive là một sản phẩm có hiệu năng tốt, thiết kế đẹp, màn hình chất lượng nhưng độ ổn định thấp và tỏa nhiệt nhiều khi sử dụng lâu hoặc liên tục. Sản phẩm phù hợp cho người dùng phổ thông yêu thích công nghệ hoặc thường xuyên xem phim, giải trí 3D “hạng nặng” với máy tính bảng.

Bài và ảnh: Anh Vũ