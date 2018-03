Độ sáng và tương phản của smartphone, tablet sử dụng công nghệ DWT có thể được tăng cường. Ảnh: Bgr.

Theo Boy Genius Report, Apple và Samsung là một trong những công ty tham gia vào buổi đấu giá mua lại danh mục bằng sáng chế và các tư liệu sản xuất của hãng RPO, trong đó có cả công nghệ cảm ứng Digital Waveguide Touch (DWT). Công nghệ cảm ứng DWT của hãng này là giải pháp tối ưu nhằm loại bỏ lớp cảm ứng trên thiết bị. Đây được coi là một "món hàng" hấp dẫn đối với những công ty như Apple hay Samsung vốn đang tìm kiếm giải pháp cải thiện màn hình cảm ứng trên smartphone và tablet của mình.

Công nghệ DWT cho phép người dùng cảm ứng bằng tay hoặc bút stylus thông qua việc ghi nhận sự gián đoạn của các tia sáng không nhìn thấy được bằng mắt thường do thiết bị phát ra. Nhờ vào cơ chế này, nhà sản xuất không phải tích hợp lớp cảm ứng lên màn hình thiết bị nữa. Công nghệ này cũng được coi là tiết kiệm năng lượng hơn so với hai công nghệ cảm ứng điện trở và điện dung hiện nay. RPO còn cho biết thêm, DWT còn giúp cho màn hình sáng và có độ tương phản cao hơn so với các công nghệ khác.

DWT có thể giúp Apple cạnh tranh được với màn hình Super AMOLED của Samsung. Ảnh: Androidauthority.

iRunway, một công ty nghiên cứu công nghệ viết rằng, Apple là một trong những công ty cạnh tranh dẫn đầu trước cuộc đấu giá về bằng sáng chế DWT và quy trình sản xuất của RPO. Nguồn tin này còn cho hay, việc bỏ đi lớp cảm ứng sẽ giúp cho "Quả táo" phô diễn được hết khả năng trình chiếu trên màn hình Retina của mình và có thể cạnh tranh được với Super AMOLED của Samsung. Màn hình Retina hiện tại do LG phụ trách sản xuất. Theo iRunway, công nghệ cảm ứng điện dung trên iPhone và các smartphone khác ban đầu vốn được phát triển để phục vụ cho những nhà thiết kế đồ hoạ.

Samsung cũng tham gia vào phiên đấu giá của RPO nhưng lại với một mục đích khác. Trong khi DWT có thể mang lại lợi ích cho màn hình phổ thông của Samsung thì dường như lại trở nên vô ích đối với công nghệ Super AMOLED của hãng này nếu xét về mặt hiệu quả chi phí. Theo iRunway, mục đích chính của Samsung trong thương vụ này là giành lấy bằng sáng chế của RPO và ngăn mọi đối thủ của mình sử dụng công nghệ cảm ứng của hãng này. Theo lời "quảng cáo" của RPO, những công ty chiến thắng trong vụ mua bán này không những đạt được sự cạnh tranh cao mà còn tạo ra được lợi thế về mặt chiến lược và pháp lý trên mặt trận smartphone, tablet hiện nay.

Công ty RPO có trụ sở ở California (Mỹ) bị phá sản vào tháng 4 năm nay và buộc phải bán đấu giá để thanh lý các quy trình sản xuất và bằng sáng chế của mình. Buổi đấu giá trên sẽ diễn ra vào ngày 3/11.

Thanh Tùng