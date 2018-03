Trái với các dự đoán ban đầu, Steve Jobs, "linh hồn" của Apple vẫn tiếp tục đứng trên bục phát biểu để thuyết trình về sản phẩm mới của hãng dù gần đây ông phải xin nghỉ một thời gian để chữa bệnh.

Steve Jobs, CEO của Apple vẫn tiếp tục là người trực tiếp giới thiệu iPad 2. Ảnh: Engadget.

iPad 2 được giới thiệu với kiểu dáng vuốt cong xuống cạnh trên theo phong cách của iPod Touch đúng như các tin đồn trước đây. Máy có độ mỏng chỉ bằng 33% so với bản trước với 8,8 mm so với 13,4 mm ở phiên bản đầu tiên. iPad 2 thậm chí còn mỏng hơn cả iPhone 4 là 9,3mm. Máy tính bảng mới của Apple cũng có cân nặng nhẹ hơn với 0,601 kg (phiên bản chỉ có Wi-Fi) so với 0,68 kg của iPad 1.

iPad 2 vẫn trang bị màn hình đèn nền LED kích thước 9,7 inch công nghệ IPS độ phân giải 1.024 x 768 pixel.

iPad 2 với hai màu đen và trắng. Ảnh: Engadget.

Vẫn sở hữu một cổng kết nối độc quyền duy nhất nhưng iPad 2 trang bị thêm một phụ kiện mở rộng cổng kết nối HDMI theo kèm. Phụ kiện này được hãng thông báo bán với giá 39 USD.

Một điểm mới nữa ở iPad 2 chính là phần cứng với "trái tim" là vi xử lý hai lõi Apple A5 được "Quả táo" cho biết có khả năng xử lý nhanh gấp hai lần và xử lý đồ họa nhanh gấp 9 lần phiên bản cũ. Trong khi đó, A5 vẫn tiêu thụ điện áp tương tự như Apple A4.

iPad 2 mỏng hơn nhiều so với phiên bản đầu tiên. Ảnh: Engadget.

Với hiệu suất tăng gấp bội so với trước nhưng iPad 2 vẫn được Apple giới thiệu có thời lượng sử dụng pin lên tới 10 tiếng đồng hồ và thời gian chờ cả tháng giống như bản đầu tiên.

iPad 2 sở hữu hai camera với một có độ phân giải VGA tốc độ 30 khung hình/giây ở phía trước cho tính năng Facetime. Camera còn lại phía sau có thể quay video chuẩn HD 720p với tốc độ 30 khung hình/mỗi giây.

Mặt sau máy với phần tản nhiệt và loa lớn hơn trước.

Máy tính bảng mới của Apple cũng đi kèm với một phụ kiện vỏ case thông minh với khả năng vừa làm chân đế cho máy khi sử dụng hoặc như một thiết bị bảo vệ. Khi vỏ case đậy lại, iPad sẽ tự động về chế độ ngủ hoặc tự động bật trạng thái sử dụng lại khi nắp vỏ mở ra. Loại vỏ case thông minh này được Apple đặt tên Smart Covers và có giá bán 39 USD (làm bằng nhựa) và 69 USD cho bản làm bằng da.

Khác với một năm trước, iPad 2 đã có ngay hai màu đen trắng để lựa chọn. Ngoài ra, mẫu máy này cũng đồng thời được cả hai nhà mạng lớn nhất nước Mỹ phân phối là AT&T (công nghệ GSM) và Verizon (công nghệ CDMA).

Phần nắp da thông minh tương tác với iPad 2. Ảnh: Engadget.

iPad 2 sẽ bắt đầu được ngay vào ngày 11/3 tới đây tại Mỹ và muộn hơn vào ngày 22/3 ở một số quốc gia khác.

Giá bán các phiên bản iPad được Apple công bố như sau:

iPad chỉ có kết nối Wi-Fi, dung lượng 16GB: 499 USD.

iPad chỉ có kết nối Wi-Fi, dung lượng 32GB: 599 USD.

iPad chỉ có kết nối Wi-Fi, dung lượng 64GB: 699 USD.

iPad có kết nối Wi-Fi +3G , dung lượng 16GB: 629 USD.

iPad có kết nối Wi-Fi +3G , dung lượng 32GB: 729 USD.

iPad có kết nối Wi-Fi +3G , dung lượng 64GB: 829 USD.

Ảnh chính thức Apple iPad 2

Video quảng cáo chính thức Apple iPad 2

Tuấn Hưng