Máy tính bảng 'khủng' Xperia Tablet Z trình làng / Xperia Tablet Z có giao diện sử dụng đẹp mắt

Xperia Tablet Z nhẹ hơn cả IPad lẫn Google Nexus 10.

Mẫu Xperia Tablet Z đang gây sốt của Sony hôm nay được giới thiệu tại thị trường Nhật Bản thông qua nhà mạng NTT Docomo. Kiểu dáng cũng như các thông số kỹ thuật đều giống với phiên bản quốc tế mà Sony giới thiệu ít ngày trước.Tuy nhiên, hãng vẫn chưa công bố giá cũng như thời điểm bán ra thị trường.

Không giống như mẫu di động Xperia Z, tablet của Sony dù cùng mang một phong cách thiết kế nhưng mặt sau làm bằng nhựa giúp cân nặng nhẹ hơn. Với số đo chỉ 495 gram, máy nhẹ hơn nhiều so với iPad (662 gram) hay Nexus 10 (603 gram). Sony cũng đem đến Xperia Tablet Z độ mỏng rất ấn tượng, chỉ 6,9 mm, vượt xa các mẫu tablet khác, kể cả iPad Mini với 7,2 mm trước đó. The Verge đánh giá đây là sản phẩm vượt xa về thiết kế so với nhiều tablet chạy Android khác trên thị trường.

Màn hình của máy có độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel, kém nhiều so với Nexus 10 hoặc iPad nhưng nhìn vẫn sắc nét. Mật độ điểm ảnh của sản phẩm là 224 ppi, cao hơn một chút so với Nexus 7 và cho màu sắc khá chân thực. Góc nhìn nghiêng của sản phẩm cũng khá tốt. Tuy nhiên, do đây mới chỉ là phiên bản thử nghiệm nên một số tính năng khác như camera của máy hiện chưa thể thực hiện được.

Sony Xperia Tablet Z trang bị cấu hình tốt với vi xử lý Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 lõi tứ, chip đồ họa Qualcomm Adreno 320, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 32 GB và khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ tối đa dung lượng 64 GB. Pin đi dung lượng 6.000 mAh. Giống như mẫu di động gần giống tên gọi, Xperia Tablet Z có lớp vỏ chịu nước và bụi theo tiêu chuẩn IPX5/IPX7.

Ảnh thực tế Sony Xperia Tablet Z

Video sử dụng thực tế Sony Xperia Tablet Z

Tuấn Hưng