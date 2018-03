Sony Xperia Tablet Z

Không giống như mẫu di động Xperia Z, tablet của Sony cùng mang một phong cách thiết kế nhưng mặt sau làm bằng nhựa nên nhẹ hơn. Với trọng lượng chỉ 495 gram, máy nhẹ hơn nhiều so với iPad (662 gram) hay Nexus 10 (603 gram). Xperia Tablet Z có độ mỏng rất ấn tượng, chỉ 6,9 mm, vượt xa các mẫu tablet khác, kể cả iPad Mini với 7,2 mm trước đó. The Verge đánh giá đây là sản phẩm vượt xa về thiết kế so với nhiều tablet chạy Android khác trên thị trường.

Xperia Tablet Z mới đây cũng được giới thiệu tại thị trường Nhật Bản nhưng vẫn chưa có ngày lên kệ chính thức.

Razer Edge

Nhà sản xuất thiết bị chơi game nổi tiếng mang tới triển lãm CES 2013 mẫu máy tính bảng chơi game được chờ mang tên Razer Edge. Sản phẩm có màn hình 10,1 inch độ phân giải chỉ 1.366 x 768 pixel nhưng được đánh giá thực tế hiển thị khá tốt. Điểm đặc biệt nhất ở sản phẩm này là có hai bộ dock đi kèm. Một giống như các model của Asus, Samsung hay Lenovo là bàn phím rời trong khi chiếc còn lại tối ưu cho người dùng là game thủ.

Sản phẩm có giá bán khởi điểm là 999 USD cho cấu hình bao gồm vi xử lý Intel Core i5 thế hệ 3, bộ nhớ trong 64 GB, card đồ họa của Nvidia, RAM 4 GB (tối đa 8 GB trên mẫu Edge Pro). ThinkPad Helix ThinkPad Helix. ThinkPad Helix có thiết kế màn hình 11,6 inch có thể tách rời với cân nặng chỉ 835 gram. Máy chưa có cấu hình chính thức nhưng được khẳng định sẽ sử dụng chip Intel Core i thế hệ 3 mới nhất. Khá giống về ý tưởng với dòng Transformer của Asus nhưng Helix có thể gắn vào dock bàn phím theo hai chiều trước và sau khác biệt. Phần dock bàn phím của máy cũng khá mỏng và đế kết nối lại dày hơn một chút dễ dàng cho việc kết nối. Ngoài ra, đây cũng là model có màn hình sáng nhất trong lịch sử dòng Thinkpad với tấm nền IPS độ phân giải Full HD 1080p.

Asus Memo Pad 7 inch

Được giới thiệu tại triển lãm CES 2013 vừa qua, chiếc Memo Pad gây ấn tượng với mức giá giới thiệu khá rẻ, chỉ 149 USD. Sản phẩm này không có cấu hình mạnh mẽ như Nexus 7 nhưng có thêm khe cắm thẻ nhớ microSD. Máy sẽ bắt đầu bán ra thị trường vào tháng 4 tới đây.

Máy tính bảng chip Tegra 4 của Vizio

Đây cũng là sản phẩm rất đáng chú ý tại CES 2013 vừa qua nhưng đáng tiếc là chưa được công bố tên gọi chính thức cũng như thời điểm bán. Sản phẩm có màn hình 10,1 inch độ phân giải ấn tượng như Nexus 10 là 2.560 x 1.600 pixel cũng như chip xử lý Nvidia Tegra 4 mạnh mẽ.

Samsung Galaxy Note 8.0

Dù chưa chính thức ra mắt nhưng Galaxy Note 8.0 đã được Samsung xác nhận và sớm có mặt tại triển lãm MWC 2013 vào cuối tháng sau. Đây là sản phẩm của hãng điện tử Hàn Quốc nhằm cạnh tranh với iPad Mini của Apple. Sản phẩm vẫn giữ lại được các tính năng chính của dòng Note như bút cảm ứng và đặc biệt là một phím vật lý và hai phím cảm ứng hai bên.