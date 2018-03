Máy tính bảng của Ấn Độ cuối cùng đã trở thành hiện thực nhưng giống như tất cả các dự án máy tính siêu rẻ cho giáo dục khác, giá thành phẩm đã cao hơn so với dự án ban đầu. 60 USD không phải là mức giá đắt so với một chiếc máy tính bảng nhưng so với lời hứa của Bộ trưởng bộ phát triển nguồn nhân lực của nước này, ông Kapil Sibal, cấu hình máy cũng bị tinh giảm tối đa.

Sản phẩm nói trên mang tên Aakash, trang bị màn hình cảm ứng điện trở 7 inch độ phân giải 800 x 480 pixel, vi xử lý Connexant tốc độ 366 MHz, bộ nhớ RAM 256 MB và dung lượng lưu trữ 2 GB có thể mở rộng lên thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Aakash chạy hệ điều hành Android Froyo, thời lượng pin khá ngắn với 3 tiếng liên tục hoặc ít hơn nếu xem video. Ngoài ra, máy cũng có Wi-Fi chuẩn n, modem GPRS để kết nối mạng không dây.

Máy tính bảng giá rẻ của Ấn Độ trước đây được thông báo có bộ nhớ RAM tới 2 GB, camera trước, ổ cứng dung lượng 32 GB, cổng USB, Wi-Fi và các ứng dụng dành cho sinh viên. Mẫu máy được khẳng định giá chỉ 35 USD và bán vào tháng 6 vừa qua.

Minh Phương