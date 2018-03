Kiểu dáng thiết bị này là sự kết hợp giữa tablet đầu tiên của Motorola và điện thoại Photon 4G. Sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android với màn hình tỷ lệ 16:9. Trước đó, Sanjay Jha, CEO của Motorola, khẳng định họ sẽ tung ra một phiên bản máy tính bảng 7 inch trước thời điểm kết thúc năm 2011.

Tablet 7 inch của Motorola. Ảnh: The Verge.

Bên cạnh đó, trang This is My Next cũng đăng một số hình ảnh về HP TouchPad Go, tên mã Opal, với kích cỡ 7 inch và cho biết tablet này chuẩn bị được tung ra thị thì HP đột ngột tuyên bố ngừng sản xuất toàn bộ dòng máy tính bảng chạy nền tảng webOS.

HP TouchPad 7 inch. Ảnh: ZooPDA.

Hãng này cũng chuẩn bị tung ra khoảng 100.000 đến 200.000 bản TouchPad 10 inch với giá chỉ 100-150 USD dành cho những ai từng đặt hàng nhưng chưa nhận được máy và số còn lại sẽ ưu tiên bán trước cho nhân viên của HP từ 28/9.

Châu An