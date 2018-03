Ảnh: Epson.

Mực UltraChrome Hi-Gloss2 có bổ sung thêm màu cam, làm mở rộng gam màu trong vùng đỏ, tạo sắc da tự nhiên và trung thực khi in ảnh chân dung khổ A3+. Chất tối ưu độ bóng trong mực làm hoàn thiện độ mịn và bóng trên các vùng sáng, nơi thường không có lớp mực nào, tạo ra nước ảnh mượt trên toàn bộ bức hình.

Nhà sản xuất Epson đã liên kết với Phòng thí nghiệm khoa học màu Munsell, trung tâm nghiên cứu hàng đầu về màu sắc thuộc Viện Công nghệ Rochester (Mỹ), để phát triển công nghệ LUT, sử dụng một thuật toán mới để tính và chuyển màu RGB cho phù hợp với hệ màu CMYK. Nhờ đó, bản in có được độ chuẩn xác và đồng nhất tối đa với hình ảnh nguyên gốc. LUT cũng giúp cho vùng chuyển giữa các màu khác nhau mượt mà và tự nhiên trên bản in.

Máy StylusTM Photo R1900 có khả năng in trên nhiều loại chất liệu, in trực tiếp lên đĩa CD, DVD, in ảnh trực tiếp từ nhiều nguồn khác nhau như máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị xem hình thông qua kết nối PictBridge. Nó có thể hoạt động độc lập, không cần nối với máy tính.

Stylus Photo R1900 ứng dụng kỹ thuật thay đổi kích cỡ giọt mực (VSDT), cho phép đầu in phun giọt mực nhỏ tới 1,5 picolít (1 picolít = 10-12 lit), tối ưu hóa lượng mực sử dụng và tốc độ in, đồng thời giảm đi độ hạt trên bản in, độ phân giải lên tới 5760 dpi.

Minh Hồng