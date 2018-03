Stylus Photo R270 là một trong những thiết bị đầu tiên ứng dụng hệ thống mực tiên tiến Epson Claria Photo System, đảm bảo độ bền màu tới 200 năm. Trong hệ thống Claria Photo System có phần mềm Claria PhotoEnhance cho phép tự động điều chỉnh lỗi màu sắc và ánh sáng trên hình ảnh số. Khi xử lý hình chụp có chất lượng kém, phần mềm này dễ dàng loại ra những điểm ảnh lỗi và tối ưu hóa các đặc tính như tông màu da và khung cảnh bằng tính năng hiệu chỉnh cảnh tự động. Đây là tiện ích mặc định, người dùng không phải điều chỉnh bất kỳ thông số nào.

Stylus Photo R270 hoạt động không cần máy tính, in ảnh độc lập thông qua kết nối USB Direct Print hoặc chuẩn PictBridge. Người sử dụng còn có thể tùy biến nhãn đĩa CD/DVD bằng các hình ảnh yêu thích với bộ phần mềm Creativity Suite đi kèm.

Máy in Epson Stylus Photo R390.

Phiên bản thứ hai là Stylus Photo R390 có màn hình LCD rộng 3,5 inch siêu sáng, giúp người dùng dễ quan sát và duyệt hình ảnh trước khi quyết định in. Máy in hiện đại này cũng có khả năng hoạt động độc lập và hỗ trợ in ấn không cần máy tính, nhờ có các cổng kết nối PictBridge, USB Direct Print, hồng ngoại và Bluetooth tùy chọn. Bên cạnh đó là đầu đọc thẻ tương thích tất cả các định dạng phổ biến.

Máy in Epson Stylus Photo RX590.

Sản phẩm thứ ba, Stylus Photo RX590, là loại máy in "tất cả trong một" (AIO - all in one) đầu tiên trong khu vực được trang bị hệ thống mực mới Epson Claria Photo Lab System. Người dùng có thể gắn thiết bị kỹ thuật số với máy in một cách tùy thích bằng kết nối có dây hoặc không dây (qua cổng hồng ngoại hoặc Bluetooth). Sản phẩm này có đầu đọc thẻ nhớ tích hợp sẵn, hỗ trợ hầu hết các loại thẻ phổ biến.

Stylus Photo RX590 cũng có khả năng hoạt động độc lập, không cần máy tính. Với màn hình LCD 2,5 inch sáng, người dùng có thể duyệt ảnh trước khi in. Khi đọc thẻ nhớ dung lượng lớn với hàng trăm bức ảnh, chế độ Print-by-date sẽ sắp xếp chúng theo trình tự thời gian. Khi in, máy tự động phân tích và điều chỉnh màu sắc cũng như ánh sáng trên ảnh, đồng thời loại trừ hiện tượng mắt đỏ nếu phần mềm Epson Claria PhotoEnhance được kích hoạt.

Một máy quét độ phân giải cao tích hợp trên Stylus Photo RX590 sẽ cho phép dễ dàng phục hồi các bức hình cũ, bạc màu để in lại hoặc phóng to với đầy đủ màu sắc rực rỡ mà không cần sử dụng máy tính.

P.K. (Ảnh: Epson)