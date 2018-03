Dòng K100 và K200 có khả năng in hai mặt giúp tiết kiệm giấy. Sản phẩm ở chế độ in nháp có thể đạt tới tốc độ 37 trang một phút. Với chế độ in này, người dùng thao tác nhanh hơn trong các tình huống cần in ấn nhanh hoặc khi in các tài liệu mang tính tham khảo.

Máy in phun Epson K100.

K100 và K200 sử dụng mực in đen Epson DuraBrite cho chất lượng in tốt và sử dụng được trên nhiều chất liệu giấy. Bản in sắc nét và chất lượng in ảnh grayscale trên các loại giấy thường tốt hơn so với máy in laser.

Epson DuraBrite còn giúp các bản in không bị nhòe, phai và thấm nước. Ngoài giấy in thường, máy còn có thể in trên nhiều loại giấy khác như giấy có lớp phủ và giấy chuyên dụng khác.

Dòng Epson K200.

Cả hai máy in đều được tích hợp sẵn kết nối Ethernet giúp chia sẻ máy in mạng trong nội bộ dễ dàng. Ngoài ra K100 và K200 sử dụng công nghệ đầu in Micro Piezo giúp kéo dài tuổi thọ máy in và tiêu hao ít năng lượng.

Hà Mai