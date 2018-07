Hiện nay, in ấn là một công việc khá khô khan đối với dân văn phòng, nhất là khi máy in chỉ có một hoặc một vài tính năng nhất định. Điều này khiến cho công việc in tài liệu không chỉ nhàm chán mà còn tốn thời gian, từ đó hiệu quả công việc không cao. Hiểu được "nỗi khổ" đó, cũng như mong muốn mang đến cho người dùng Việt một "trợ thủ bàn giấy" thực sự, Canon mới đây đã cho ra mắt bốn model máy in phun sử dụng hệ thống mực bơm liên tục mới thuộc dòng Pixma G Series, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dùng.

Nếu như G1010 hướng tới người dùng cá nhân và nhu cầu cơ bản chỉ cần in, thì G2010 lại phù hợp với nhu cầu in ấn của gia đình và giới trẻ khi có thêm tính năng sao chép và quét, trong khi G3010 sử dụng tại các văn phòng nhỏ hoặc hộ kinh doanh gia đình với hỗ trợ kết nối Wi-Fi và G4010 hướng đến các doanh nghiệp khi đi kèm tính năng Fax. Chia sẻ về tiêu chí chọn lựa máy in cho doanh nghiệp, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 Diễm Hương - hiện khá thành công với vai trò là nữ doanh nhân điều hành nha khoa Thanh Tâm và start-up nước ép Nhon Nhon, cho biết: "Đối với bất kỳ mô hình kinh doanh nào thì chiếc máy in là công cụ không thể thiếu cho công việc hàng ngày. Một chiếc máy in phù hợp chắc chắn phải vừa giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo hiệu quả công việc. Kế đến là độ bền của sản phẩm cũng là một điểm đáng lưu tâm".

Dòng máy in phun mực bơm liên tục Pixma G Series thế hệ mới là sự kế thừa các ưu điểm tạo nên thương hiệu máy in Canon. Máy sử dụng mực bơm chính hãng trước đó, có thiết kế bình mực tích hợp ngay trong thân máy. Riêng bình mực trong suốt có thể theo dõi mức mực bên trong vốn được đánh giá tốt từ phía người dùng. Kiểu dáng nhỏ gọn cũng giúp thiết bị có thể lắp đặt ở không gian đa dạng mà không chiếm nhiều diện tích.

Tuy nhiên, điểm thú vị nhất trên dòng Pixma G Series của Canon chính là việc được tích hợp rất nhiều tính năng giúp người dùng có được trải nghiệm in tốt hơn so với máy in thông thường. Đó là phần mềm PosterArtist Lite được hỗ trợ kèm trên các đĩa cài đặt khi mua máy in phun Pixma G Series mới, giúp người dùng có thể sáng tạo bằng cách tự thiết kế và in áp-phích, leaflet… Với kho hình ảnh lên đến hơn 1.300 mẫu có sẵn, người dùng dễ dàng thay đổi thông số giấy, kích thước, hoặc điền vào các thông tin mong muốn, sau đó phần mềm tự động tạo ra áp-phích theo ý thích và in ra.

Nếu muốn in ấn và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè và gia đình, tính năng in ảnh tràn lề (full size A4) là không thể bỏ qua. Thao tác in này được thực hiện ngay trên máy tính, thiết bị di động thông qua kết nối không dây, ứng dụng trên smartphone (đối với các model máy có hỗ trợ kết nối mạng) trong vòng 60 giây.

Còn nếu muốn biến những bức ảnh khô khan trở nên sinh động, hấp dẫn hơn giúp chủ nhân bức ảnh dễ dàng gửi gắm thông điệp đến người nhận, Message in Print là tính năng nên thử. Với nó, người dùng có thể mời mọi người đến một sự kiện, party hay "thay lời muốn nói" đến một ai đó với thao tác đơn giản: chọn một hình ảnh động có sẵn trên ứng dụng hoặc một liên kết web, sau đó nhúng (embed) liên kết này vào bất kỳ bức ảnh nào và in ra. Để mở món quà bất ngờ và tận hưởng những hình ảnh sinh động này, người nhận chỉ cần scan bức hình này thông qua ứng dụng Message In Print trên điện thoại.

Tất nhiên, Canon cũng tối ưu dòng máy in của mình sao cho tốt nhất, hỗ trợ người dùng tối đa. Theo tính toán, máy in Pixma G Series có thể in tới 6.000 trang in trắng đen, 7.000 trang in màu. Một bình mực có giá 253.000 đồng, từ đó tính trung bình chi phí in ấn sẽ khoảng 42 đồng cho một trang in A4, rất rẻ nếu so với mặt bằng chung.

Với một máy in, việc nội dung hiển thị trên giấy như thế nào là một trong những vấn đề đáng quan tâm. Tuy nhiên, người dùng có thể yên tâm bởi Canon đã đưa vào các công nghệ giúp cải thiện chất lượng in trên giấy thường, cho ra bản in có màu sắc rõ nét, không bị lem mực, thấm mực, hay phai màu với hệ thống bình mực lai (mực đen pigment và mưc màu dye).

Với việc hỗ trợ Wi-Fi, chức năng kết nối điện toán đám mây Pixma Cloud Link cho phép in từ các thiết bị di động, truy cập và in từ mạng xã hội (Facebook, Instagram) cũng như các ứng dụng văn phòng (Dropbox, Google Drive) cũng là điều không thể bỏ qua trên Pixma G Series.

Ngoài ra, hầu hết các máy trong dòng này đều có màn hình giúp theo dõi thông số tốt hơn. Ngoại trừ G1010 tối giản không sử dụng màn hình, G2010 và G3010 có màn hình kích thước 1,2 inch cho phép hiển thị rõ số lượng bản sao và tín hiệu Wi-Fi, trong khi màn hình 2-line của G4010 dùng để theo dõi thông tin máy và lệnh triển khai.

Như vậy, có thể thấy Pixma G Series đã vượt qua được cái bóng của một máy in thông thường. Bên cạnh tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ in ấn hình ảnh thú vị, máy in của Canon còn có thiết kế hoàn thiện, cải thiện hiệu suất, tăng cường khả năng kết nối với các thiết bị di động và hơn hết là tiết kiệm chi phí in ấn ở mức tối ưu nhất có thể.