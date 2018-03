Với kích thước 388 x 299 x 234 mm, SCX-3201 được xếp vào hàng những máy in đa chức năng gọn nhẹ nhất hiện nay, có tốc độ in 16 trang mỗi phút với bộ nhớ trong 32 MB, đi kèm là chức năng scan và copy. Cùng thiết kế, máy in đơn sắc ML-1866 có kích thước 341 x 224 x 184 mm, bộ nhớ trong 8 MB cho tốc độ in lên đến 18 trang mỗi phút cho khổ A4 và 19 trang mỗi phút cho khổ giấy viết thư.

Thiết kế thanh lịch và các nút bấm thông minh của SCX-3201.

Nút in màn hình của SCX-3201 và ML-1866 nằm ngay trên bảng điều khiển, giúp người dùng thuận tiện khi in mà không cần phải ngồi tại máy tính. Người dùng không cần phải chỉnh sửa hay cắt xén những chi tiết thừa văn bản, không cần phải sao chụp trang web, chỉnh sửa trên máy tính trước rồi mới kích hoạt lệnh in. Điều duy nhấn họ cần làm là nhấn nút in màn hình, giữ nút dưới hai giây để có bản in tất cả những gì xuất hiện trên màn hình và nếu chỉ cần in nội dung của chương trình đang kích hoạt, hãy giữ nút hơn hai giây, toàn bộ các văn bản như: Word, Excel, PowerPoint hay những chương trình văn phòng khác cũng sẽ được in đầy đủ.

ML-1866 có tốc độ in 18 trang một phút.

SCX-3201 còn được tích hợp nút bấm Eco-Print giúp người dùng không chỉ tiết kiệm mực khi in thông thường mà còn có thể tiết kiệm hơn bằng cách in hai trang của một tài liệu trên một mặt giấy. Máy cũng có nút nguồn nằm ngay trên bảng điều khiển, thay vì nằm sau lưng nên để tiết kiệm điện năng, người dùng chỉ cần tắt và muốn in chỉ nhấn lần nữa vài giây sau mọi thứ lại sẵn sàng.

Khi hoạt động mạnh mẽ nhất độ ồn của ML-1866 và SCX-3201 cũng chỉ dưới mức 50 dBA. Phần mềm AnyWeb Print 2.0 của Samsung đi kèm trong hai mẫu máy in này là một hỗ trợ cho người dùng. Bạn có thể sử dụng SCX-3201 và ML-1866 bằng cách, kéo và thả nội dung từ các trang web khác nhau vào một bảng in mẫu của riêng trong cửa sổ trình duyệt trong khi tiếp tục lướt web và tìm kiếm thông tin khác. Các nội dung này có thể được in ra hoặc lưu dưới các định dạng khác nhau để sử dụng về sau. Đây là cách để thu thập, sắp xếp và chỉnh sửa các tài liệu tham khảo từ nguồn tài nguyên mạng.

ML-1866 và SCX-3201 có mức giá lần lượt là 1.990.000 đồng và 3.290.000 đồng.

(Nguồn: Samsung)