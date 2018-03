Sản phẩm nhỏ gọn với thân máy rộng 39 cm. Giao thức in UFRII Lt (Ultra Fast Rendering) làm tăng tốc quá trình xử lý thao tác in bằng cách cân bằng khối lượng kết hợp công việc giữa máy tính và bộ nhớ RAM của thiết bị. Với công nghệ này, máy xử lý công việc mà không mất thời gian chờ đợi và không cần nâng cấp RAM. Tốc độ in ấn cũng được nâng cấp từ 22 trang một phút đối với máy MF4320d, MF4350d lên đến 30 trang một phút đối với máy MF5870dn.

imageCLASS MF4350d.

Công nghệ fax Super-G3 giúp bạn chuyển fax điện tử với tốc độ cao (3 giây một trang). Chức năng Fax to PC tiết kiệm giấy và mực in bởi người dùng có thể gửi fax bằng máy tính. Ngoài ra, chức năng quét tạo nên bộ ba tối ưu cho các ứng dụng văn phòng. Ngay sau thao tác quét, người sử dụng có thể gửi e-mail, lưu với nhiều định dạng file ảnh, tạo file PDF để bảo mật. Độ phân giải bản quét ở mức cao, có thể đạt tới 9.600 dpi với chiều sâu màu quét 24 bit.

Máy in đa chức năng nhỏ gọn trong văn phòng.

Điện năng sản phẩm tiêu hao ở mức thấp, chưa tới 3W khi ở chế độ nghỉ tạm thời, chế độ tiết kiệm mực. Ngoài ra, công nghệ sấy theo nhu cầu cũng giúp giảm thiểu lượng điện năng tiêu tốn.

Bên cạnh máy in laser đen trắng, dòng máy in màu gồm imageCLASS MF8050Cn, MF8030Cn, MF8350Cdn được trang bị công nghệ in màu cải tiến tối đa hóa năng suất làm việc.

ImageCLASS MF8350Cdn.

Tốc độ in lên tới 12 trang đen trắng một phút và 8 trang màu một phút (MF8050Cn, MF8030Cn) và 20 trang đen trắng và màu một phút đối với MF8350Cdn khiến bạn xử lý dữ liệu nhanh chóng. Ngoài ra, ba máy in laser màu này còn được tích hợp tính năng kết nối mạng nội bộ giúp công việc thuận tiện hơn khi làm việc theo nhóm.

