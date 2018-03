HP DeskJet GT 5810 All-in-One và HP DeskJet GT 5820 All-in-One là hai sản phẩm máy in đa chức năng mới ra mắt của HP dành cho văn phòng. Máy trang bị hệ thống mực in liên tục cải tiến giúp tiếp mực vào khay một cách dễ dàng mà không cần bóp nén, tiện lợi và sạch sẽ.

Hệ thống mực in liên tục

Với mỗi lọ mực đen, máy có thể in đến 5.000 trang, còn với bộ ba mực màu (lục lam - hồng đỏ - vàng) thì số lượng in lên tới 8.000 trang, cho hiệu suất in ấn cao. Mức giá mỗi lọ mực GT51 và GT52 chính hãng vào khoảng 250.000 đồng. Vì vậy dòng máy in HP DeskJet GT này phù hợp với văn phòng doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiết kiệm chi phí vận hành.

Điểm nổi bật của hệ thống mực in liên tục HP nằm ở các lọ mực chống tràn, giúp tiếp mực vào khay một cách dễ dàng mà không cần bóp nén, tiện lợi và sạch sẽ. Đầu lọ mực không cho mực tràn ra ngoài kể cả khi dốc ngược. Khi tiếp xúc với miệng bình tiếp nhận mực, mực sẽ tự động nạp đầy. Đây là điểm cải tiến đáng giá, giúp dân văn phòng không phải lo ngại về việc tiếp mực, đồng thời tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

Khay mực nằm bên ngoài tiện cho việc theo dõi và thay mực.

Bộ đôi máy in này còn sở hữu thiết kế khay mực nằm bên ngoài, có thể nhìn xuyên thấu. Nhờ vậy người dùng dễ dàng theo dõi lượng mực còn lại trong bình để tiếp thêm mực khi sắp hết hoặc sớm lên kế hoạch mua mực khi cần thiết. Vì thế chất lượng in ấn sẽ luôn đảm bảo và tránh gây lãng phí.

In không dây tiện lợi

Máy in HP DeskJet GT 5820 là một lựa chọn phù hợp với những doanh nghiệp bận rộn, công việc đòi hỏi di chuyển nhiều. Máy in trang bị công nghệ in không dây, có thể dễ dàng in từ hầu hết các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS hay Android, Windows 8, Windows 10 và Google Chrome ngay cả khi không có mạng. Đây là tính năng hữu ích hỗ trợ cho môi trường làm việc tốc độ cao và di động ngày nay.

Chất lượng in ấn

Bộ đôi máy in HP mới cho chất lượng in văn bản sắc nét và hình ảnh đồ họa màu sắc sống động. Các kế hoạch và tài liệu doanh nghiệp sẽ được trình bày bắt mắt và chuyên nghiệp. HP DeskJet GT có tính năng in tràn lề dành cho mọi loại tài liệu từ brochure sản phẩm, tờ rơi, bài thuyết trình cho đến in ảnh.

Chất lượng bản in rõ nét, màu sắc rực rỡ.

Đây còn là dòng máy in đa chức năng tích hợp đầy đủ tính năng photocopy, scan tiện lợi. Với những văn phòng cần một chiếc máy in đa dụng, khối lượng in từ 400-1.000 trang một tháng thì HP DeskJet GT là một lựa chọn hợp lý.

Thiết kế nhỏ gọn

Dòng sản phẩm HP DeskJet GT 5810 All-in-One và HP DeskJet GT 5820 All-in-One có kích thước gọn nhẹ. Máy có thể đặt ngay trên bàn làm việc, trên kệ tủ hay bất kỳ đâu trong văn phòng, giúp tiếp kiệm diện tích cho người dùng cá nhân cũng như những văn phòng có không gian hạn chế. Với thiết kế máy màu đen cùng hệ thống bình mực đặt bên ngoài bố trí gọn gàng và tiện lợi, chiếc máy in sẽ góp phần tăng tính thẩm mỹ cho văn phòng.

Thiết kế trang nhã, nhỏ gọn phù hợp với không gian văn phòng. Hotline: 1800588868. Website: www.hp.com/vn/deskjet-gt.

Hiện tại HP DeskJet GT 5810 All-in-One có mức giá bán lẻ khuyến nghị 3,9 triệu đồng. Tích hợp thêm chức năng in di động không dây, HP DeskJet GT 5820 All-in-One có mức giá bán lẻ khuyến nghị là 4,5 triệu đồng.

Minh Trí