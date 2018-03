Năng lượng tiêu thụ của dòng máy in này ở chế độ Auto-Off thấp hơn so với chế độ chờ truyền thống. Với tính năng này, người dùng không cần phải bận tâm tới việc tắt máy in khi không cần sử dụng và khởi động lại nếu có nhu cầu dùng.

Máy in đơn sắc HP LaserJet Pro P1102 tích hợp công nghệ bật hoặc tắt tự động.

Với chương trình HP Smart trên Laserjet Pro P1102, người dùng chỉ cần kết nối máy in với máy tính xách tay hoặc máy bàn qua cổng USB. Sau khi kết nối, phần mềm HP Smart Install sẽ tự khởi động để thực hiện việc cài đặt máy in và quá trình này sẽ được hoàn thành trong 2 phút.

Công nghệ Instant-on được ứng dụng trong một số dòng máy in Laser mới trong đó có Laserjet Pro P1102. Với công nghệ này thì máy in luôn sẵn sàng và không phải chờ warm-up. Người dùng có thể tham khảo chỉ số tiêu thụ điện năng khi sử dụng máy in laser của HP: chế độ làm việc: 360 watts; Chế độ chờ: 1,4 watts; Chế độ nghỉ: 0,6 watts.

Các bản in từ Laserjet Pro P1102 cho độ phân giải tới 1200 dpi.

Laserjet Pro P1102 cho tốc độ in lên đến 19 trang một phút đối với khổ giấy letter và 18 trang một phút đối với khổ giấy A4, in được trang đầu tiên chỉ trong 8,5 giây. Nhờ công nghệ tăng độ phân giải HP FastRes, các bản in từ các sản phẩm máy in đơn sắc HP LaserJet Pro P1102 sắc nét hơn với độ phân giải lên tới 1200 dpi, cho ra đời các bản in chuyên nghiệp, chữ nét tới từng dòng và chuyển sắc đều hơn.

Laserjet Pro P1102 có giá tham khảo là 2.500.000 đồng. Từ ngày 17 đến 30/4 khi mua máy in HP LaserJet Pro P1102 tại các đại lý của FPT trên toàn quốc khách hàng được tặng thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng.

(Nguồn: HP)