Stylus CX2800

Đây là máy in đa chức năng phổ thông duy nhất trên thị trường ứng dụng hệ thống hộp mực màu riêng biệt (người dùng chỉ cần thay thế màu mực đã hết chứ không phải thay toàn bộ mực). Máy này sử dụng mực in tiết kiệm mới của Epson với giá mỗi hộp chỉ có 4,99 USD. Stylus CX2800 in với tốc độ tới 23 trang đen trắng/phút.

Stylus CX2800 có giá bán lẻ 99 USD (bao gồm thuế VAT). Ảnh: Epson.

Hệ thống nút điều khiển "một chạm" trên máy Stylus CX2800 được thiết kế nhằm đơn giản hóa quy trình sử dụng. Khi copy hay quét tài liệu, người dùng chỉ cần nhấn nút tương ứng để khởi động chức năng. Tác vụ copy hoặc quét hình hoạt động ngay lập tức mà không phải chọn lựa giữa các bảng lệnh con phức tạp.

Phần mềm đi kèm Print Image Framer (P.I.F.) và P.I.F. Designer hỗ trợ thiết kế khung hình và lựa chọn chủ đề phù hợp với các bức ảnh gia đình. Ảnh cũ bạc màu có thể được phục hồi hoàn hảo với phần mềm Epson Easy Photo Fix. Đặc biệt, tính năng Photo Enhance tự động được phân tích hình ảnh và áp dụng nâng cấp thích hợp, chẳng hạn tự động hiệu chỉnh tông màu da để bức ảnh có màu sắc trung thực hơn.

Stylus CX5900

Loại máy này cho phép người dùng chọn in trực tiếp từ phương tiện lưu trữ kỹ thuật số mà không cần dùng máy tính. Stylus CX5900 được thiết kế với một khoang lớn chứa khe đọc thẻ nhớ và có thể đọc được các định dạng thẻ phổ biến SD Card, CompactFlash, MultiMediaCard.... Thiết bị có kết nối PictBridge hoặc USB Direct Print cũng được hỗ trợ in trực tiếp.

Stylus CX5900 có giá bán lẻ 185 USD (bao gồm thuế VAT). Ảnh: Epson.

Khi kết nối thiết bị kỹ thuật số với máy Stylus CX5900, người dùng có thể xem trước bản in trên màn hình LCD màu cỡ 2 inch. Bảng điều khiển truy cập nhanh được bố trí dọc theo màn hình LCD giúp quá trình duyệt hình ảnh trở nên trực quan và dễ thao tác. Khi đã duyệt xong, chỉ cần chọn bức hình để in ra.

Máy này có độ phân giải quét đạt 1200 dpi. Chức năng copy cũng hoạt động hết sức đơn giản. Người dùng chỉ cần nhấn nút tương ứng để tiến hành copy đen trắng hoặc copy màu.

Tính năng in ấn độc lập của Stylus CX5900 được bổ trợ với khả năng in ở tốc độ tới 27 trang/phút cho cả bản in đen trắng và màu. Khi in ảnh (ở chế độ mới là Photo Draft), máy chỉ mất 28 giây cho bản in khổ 4 x 6 inch.

Stylus C58

Sản phẩm này có chi phí vận hành thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cũng như tốc độ in ở mức cao. Bộ mực mới được trang bị hệ thống đầu in Micro-Piezo hiệu năng cao cùng công nghệ thay đổi kích thước hạt mực VSDT, giúp tạo ra những bản in có chất lượng cao.

Stylus C58 có giá bán lẻ 55 USD (bao gồm thuế VAT). Ảnh: Epson.

Stylus C58 có tốc độ in 22 trang/phút đối với bản in đen trắng và 12 trang/phút đối với bản in màu. Phần mềm kèm theo máy là Photo Enhance giúp tự động phân tích hình ảnh và tối ưu hóa để tạo ra các bản in chất lượng. Bộ phần mềm này cũng bao gồm nhiều chức năng chỉnh sửa ảnh thông dụng như tùy chọn in đơn sắc và tràn lề... Thêm vào đó là bộ phần mềm Creativity Suite, giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa ảnh, chuyển đổi giữa các tính năng...., chẳng hạn tự động thay đổi kích thước ảnh hoặc chế độ thuyết trình.

Người tiêu dùng mua sản phẩm Stylus C58, C79, CX2800, CX3900, CX5900 và đăng ký làm thành viên Câu lạc bộ Epson sẽ nhận được một số ưu đãi đặc biệt, trong đó có việc được giảm 50% khi mua trọn bộ bộ mực T761/2/3/4 (dành cho máy Stylus C58, CX2800) và T731/2/3/4 (dành cho máy Stylus C79, CX3900, CX5900) cùng chế độ bảo hành "1 giờ" cho Stylus C58 (tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) và "1 ngày" cho Stylus C79, CX2800, CX3900, CX5900.

Q.T.