Máy dùng công nghệ đầu in Micro Piezo đạt độ phân giải tối đa 5760 x 1440 dpi. L800 tich hợp công nghệ FIT (Fast Ink Top-up) gồm bộ tiếp mực liên tục chính hãng, ống mực đặc biệt và van điều tiết lưu lượng giúp người dùng dễ dàng châm mực và di chuyển máy.

Máy in Epson L800 với hệ thống tiếp mực liên tục. Ảnh: Epson.

Bộ tiếp mực liên tục nằm gọn trong khung máy in, có thể tháo lắp dễ dàng. Bộ tiếp mực còn có một lớp màn phim đặc biệt ở bên trên cho phép không khí lưu thông khi bơm mực vào hoặc khi cạn mực, giảm thiểu sự bốc hơi.

Các ống mực của máy in được tích hợp gọn vào khung máy đảm bảo cho mực được luân chuyển dễ dàng và tránh kẹt giấy. Ống mực được làm bằng chất liệu hai lớp giúp mực không bị bốc hơi. Van tiết lưu cho phép người dùng ngắt dòng mực từ bình để tránh tình trạng mực tràn ngược khi di chuyển máy in.

Với máy in Epson L800, người sử dụng có thể in trực tiếp lên bề mặt của các loại đĩa CD hay DVD. Chi phí in ấn cho mỗi tấm ảnh khổ 10 x 15 cm trên L800 tốn khoảng 900 đồng.

Hà Mai