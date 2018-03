Theo The Verge, Fujifilm vừa tiết lộ máy in không dây mới với ảnh định dạng vuông có tên gọi Instax Share SP-3. Đây là phiên bản thứ ba của dòng máy in di động được giới thiệu lần đầu từ năm 2014.

Điểm khác biệt của SP-3 là sử dụng phim Instax Square, có định dạng ảnh vuông khác với phim Instax Mini ở phiên bản trước. Sự thay đổi này mang tới ưu điểm là giúp thiết bị hoạt động tốt và in nhanh hơn (khoảng 10 giây), dễ sử dụng với tất cả các loại điện thoại và dịch vụ khác nhau (như Facebook hoặc Instagram) với chất lượng in khá tốt. Tuy nhiên, thiết kế bên ngoài của dòng máy này bị đánh giá là khá xấu với các cạnh viền thô và góc cạnh.

Ngoài tùy chọn hiện có, người dùng có thể thêm văn bản vào các bản in nhưng không có nhiều tùy chỉnh về màu sắc. SP-3 sẽ có màu đen và trắng khi bán ra vào đầu tháng 11 tới với giá 199 USD.

