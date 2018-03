Ba dòng máy in đa chức năng này đều có thể in từ 10.000 đến 50.000 trang mỗi tháng; tốc độ in đạt 24-30 trang một phút; mỗi hộp mực đầy có thể in đến 3.000 trang. Với năng suất hoạt động khá lớn, sản phẩm đáp ứng được mọi nhu cầu của người dùng. Ngoài ra, công nghệ cao của Nhật cùng phần mềm tiện ích kèm theo giúp bạn thoải mái hơn trong việc tùy biến sử dụng nhu cầu in, san, photocopy và fax.

Với giá khoảng 5.500.000 đồng, Fuji Xerox P3200B là lựa chọn cho doanh nghiệp. Máy có tốc độ in nhanh, có thể in đến 24 trang sắc nét mỗi phút ở độ phân giải 1.200 x 1.200 DPI. Ngoài ra, dòng máy in này được kèm theo phần mềm CentreWare Web và ControlCentre quản lý qua trang web. Phần mềm giúp người dùng dễ dàng theo dõi hiện trạng, nhu cầu in và khắc phục sự cố từ xa, không phải đến tận nơi đặt máy in.

Cùng kiểu dáng máy photocopy thu nhỏ như P3200B nhưng Fuji Xerox WC3220 được trang bị thêm cổng mạng LAN. Tốc độ in của máy đạt 30 trang mỗi phút. Ngoài ra, sản phẩm còn có bộ nhớ tiếp nhận dữ liệu in lớn (128 MB có sẵn trong máy, có thể nâng cấp thêm để được 384 MB), tính năng in 2 mặt tự động… Cổng USB nằm ở mặt trước máy cho phép người dùng in ngay tài liệu có trên đĩa flash USB hoặc scan và lưu trực tiếp vào đĩa flash USB mà không cần phải mở máy tính.

Bên cạnh đó, người dùng có thể scan nhanh tài liệu vào e-mail, chương trình, máy tính cần dùng. Phần mềm điều khiển máy in cho phép bạn thiết lập máy tính trong mạng LAN được phép in, các tính năng bảo mật dữ liệu khi in hoặc fax… Sản phẩm là sự lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp có nhu cầu chia sẻ máy in với nhiều nhân viên hay tổng số lượng trang in hàng tháng đến 50.000 trang.

Kiểu dáng và tính năng tương tự Fuji Xerox WC3220 nhưng tốc độ in chỉ đạt 24 trang một phút, không tính năng in đảo mặt tự động nên Fuji Xerox WC3210 có giá thấp hơn WC3220 khoảng 3 triệu đồng.

(Nguồn: Fuji Xerox)