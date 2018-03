Đối với doanh nghiệp, văn phòng hay người dùng cá nhân, việc chọn máy in thường dựa vào các yếu tố như chi phí mua máy ban đầu, khả năng in ấn hàng tháng, điện năng tiêu thụ, bảo trì, mực thay thế… Nhưng với giới nhiếp ảnh, chất lượng hình ảnh tạo ra được xem là yếu tố hàng đầu khi lựa máy in vì một bản in hoàn hảo, tái tạo màu sắc chính xác sẽ là thước đo giá trị lao động, sáng tạo nghệ thuật hiệu quả nhất.

Nhiếp ảnh gia thường đòi hỏi khắt khe về màu sắc, chất lượng giấy và độ bền màu của mực in. Điều này giúp họ truyền đạt thông điệp hình ảnh một cách chân thật, ấn tượng, nhất là khi in thành sách ảnh, album hoặc in ảnh khổ A2.

Nhiếp ảnh gia Cường Gà bên tác phẩm vừa in tại gia.

Theo nhiếp ảnh gia Cường Gà (Nguyễn Mạnh Cường), trước đây anh hay in ảnh tại minilab hoặc dùng máy in phun gia đình, nhưng đây chưa phải là những giải pháp tối ưu.

"Việc lựa chọn một máy in ảnh chuyên nghiệp, có thể tái tạo màu sắc trên bản in chính xác quả thật là một vấn đề nan giải đối với những người đam mê nhiếp ảnh thực thụ", anh chia sẻ.

Trong một dịp tham dự triển lãm Canon Fair do Canon Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào cuối năm 2016, anh Cường thử in vài file ảnh chất lượng cao trên các dòng máy Canon imagePROGRAF PRO-500 và PRO-540 sử dụng đến 12 hộp mực gốc dầu. Kết quả bản in cho chất lượng còn đẹp hơn cả màn hình 32 bit màu anh đang dùng hàng ngày, khác biệt hẳn với những tấm hình tự in tại nhà trước đây.

"Để chọn mua máy in ảnh chuyên nghiệp, tốt nhất nên thử nghiệm trực tiếp bằng việc in một tấm ảnh nào đó mà mình nắm bắt màu sắc đã được hiệu chỉnh ra sao. Đó mới chính là thước đo chính xác giá trị chất lượng mà máy in có thể tạo ra", anh Cường nhấn mạnh.

Anh cũng nói thêm việc lựa chọn máy in ảnh chuyên nghiệp thường là cả một quá trình trải nghiệm sản phẩm trực tiếp, so sánh chất lượng bản in bằng cả kiến thức lẫn kinh nghiệm về hình ảnh chứ không đơn thuần là căn cứ vào giá bán hay công nghệ của hãng nào tốt hơn.

Canon imagePROGRAF PRO-500 sử dụng hệ thống mực 12 màu cùng với bộ tối ưu hóa màu sắc giúp cải thiện các gam màu lặp lại và tạo độ chính xác về màu sắc cao hơn.

Các máy in ảnh chuyên nghiệp thường tích hợp nhiều công nghệ cao cấp như kết nối in ấn đa dạng từ mạng LAN đến Wi-Fi cho phép người dùng in nhanh trực tiếp từ các thiết bị di động hoặc nhiều người sử dụng cùng lúc. Bên cạnh đó là các công nghệ độc quyền liên quan đến máy in.

Đơn cử Canon imagePROGRAF PRO-500 sử dụng hệ thống mực 12 màu cùng với bộ tối ưu hóa màu sắc giúp cải thiện các gam màu lặp lại và tạo độ chính xác về màu sắc cao hơn. Đồng thời, giọt mực in được đặt một cách chính xác bằng bộ xử lý L-COA PRO và hệ thống cấp khí (chân không) mới kết hợp chức năng điều chỉnh có sẵn giúp cải thiện tính thống nhất về màu sắc.

Ngoài ra, để có bản in chất lượng hoàn hảo, các công nghệ máy in chuyên nghiệp còn đòi hỏi phải kết hợp với giấy và mực in chính hãng. Theo Canon, khi dùng máy in Canon imagePROGRAF PRO-500 với giấy ảnh Pro Platinum của hãng sẽ cho ra bản in chất lượng đẹp, đồng đều màu sắc, tuổi thọ bền màu lên đến 200 năm.

"Việc chọn máy in ảnh chuyên nghiệp là quá trình khám phá trải nghiệm mới mẻ cho nhiếp ảnh gia vì khi này, họ có thể mang đến cho người xem một tác phẩm hoàn hảo từ khâu chụp ảnh cho đến in ấn thành phẩm. Đây sẽ là thước đo quan trọng khẳng định giá trị lao động, giá trị sáng tạo của những ai hoạt động và đam mê nhiếp ảnh thực thụ", anh Cường nhận định.

Minh Trí