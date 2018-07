Máy in bảo mật - xu thế mới của thời đại 4.0

Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, máy in ngày càng được trang bị hiện đại và trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công an ninh mạng. Ở nhiều doanh nghiệp vẫn còn sử dụng dòng máy in cũ, những chiếc máy in này đều thiếu tính năng bảo mật và trở thành miếng mồi ngon cho các tin tặc.

Mới đây, một tin tặc đã chiếm quyền hơn 160.000 chiếc máy in được kết nối mạng Internet, điều khiển chúng tham gia vào trò chơi in chữ nghệ thuật ASCII. Cuộc tấn công này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo người dùng và đặc biệt là các doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề bảo mật của máy in.

Các hacker thường nhắm vào những lỗ hổng bảo mật lỏng lẻo của máy in để đánh cắp dữ liệu, phát tán phần mềm độc hại gây ra các cuộc tấn công mạng, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia máy tính, máy in có kết nối mạng có nguy cơ mất an toàn thông tin nhiều hơn. Tin tặc hoàn toàn có thể thay đổi thiết lập, sao chép dữ liệu in ấn lưu trong bộ nhớ, khởi động các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, sao chép phần mềm độc hại vào máy in để kiểm soát từ xa.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ đã tạo nên sự xuất hiện Internet vạn vật (Internet of Things – IoT). Mọi thiết bị đều được kết nối với nhau, chính vì vậy, mỗi thành phần trong hệ thống kết nối phức tạp này đều cần được bảo vệ. Từ việc bảo mật trên hệ thống mạng, đến bảo mật ngay trên thiết bị kết nối cuối cùng như laptop hay máy in đều cần phải được quan tâm đúng mức.

Có nhiều cách để bảo vệ an toàn dữ liệu, chống xâm nhập từ máy in nhưng việc lựa chọn máy in có tính bảo mật cao đang là xu hướng được nhiều doanh nghiệp và người dùng lựa chọn.

“Có nhiều loại máy in với tính năng hiện đại và mức giá khác nhau, tuy nhiên, yếu tố bảo mật là một trong những vấn đề chúng tôi quan tâm hàng đầu. Với ưu tiên này chúng tôi lựa chọn máy in thương hiệu HP bởi đây là đơn vị cung cấp thiết bị in ấn có tính bảo mật hàng đầu trên thế giới, điều này giúp chúng tôi yên tâm tính an toàn các dữ liệu”, Anh Trung Phùng - Trưởng phòng IT của một công ty truyền thông - chia sẻ.

HP là doanh nghiệp dẫn đầu về các giải pháp và dịch vụ bảo mật in ấn và tài liệu trên toàn thế giới, theo báo cáo IDC Marketspace. Triết lý của HP là bảo mật toàn diện từ phần cứng tới phần sụn và phần mềm, tạo thành nhiều lớp bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn cho các tài nguyên của doanh nghiệp.

Sở dĩ HP được các chuyên gia an ninh mạng và người dùng đánh giá cao bởi hãng luôn dẫn đầu trong việc nghiên cứu và trang bị công nghệ với tính năng bảo mật tốt hơn cho các sản phẩm của mình.

Với công nghệ HP JetAdvantage Security Manager mà HP cung cấp, doanh nghiệp có thể dễ dàng thiết lập chính sách bảo mật tổng thể và chúng sẽ tự động xác nhận các thiết lập trên mỗi máy in HP trong hệ thống.

HP Printing Security Advisory Services cho phép đánh giá xây dựng chiến lược in ấn bảo mật toàn diện, để từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, với những doanh nghiệp lớn yêu cầu cao về bảo mật tài liệu, HP Managed Print Services kết hợp với HP Access Control giúp đảm bảo an toàn in ấn. Tính năng HP Access Control (HPAC) giúp doanh nghiệp mã hóa các tác vụ in ấn khi gửi đi lệnh in hoặc mã hóa trực tiếp trên ổ cứng an toàn của máy in, giúp ngăn chặn việc tiếp cận trái phép các tài liệu in ấn trên máy in hoặc máy chủ in ấn. HPAC giúp quét tài liệu trực tiếp cho từng người dùng dựa trên ID đã được xác nhận. Người dùng cần phải có thẻ ID mới thực hiện được lệnh in. Thao tác dễ dàng, nhanh gọn nhưng giúp đảm bảo tài liệu in ấn không lọt vào tay những người không liên quan.

Tất cả công nghệ này đều giúp mang lại môi trường in ấn an toàn, nhất là cho các doanh nghiệp lớn, nơi tài liệu in ấn có thể ảnh hưởng trực tiếp hoạt động kinh doanh. Đồng thời, các công nghệ này cũng giúp ngăn chặn hiệu quả nguy cơ tin tặc tấn công thông qua máy in.

Tìm hiểu thêm về thế hệ máy in A3 đa chức năng mới của HP tại đây.