Ngoài ra, hệ thống dùng bộ nhớ DDR3 ECC giúp nâng tốc độ lên đến 1333 Mhz với chức năng tự động sữa lỗi ECC cho dữ liệu an toàn hơn. Từ ngày 1 đến 31/10 khách hàng mua IBM X3650 M3 7945-22A tại Thế giới máy chủ sẽ được tặng bộ giải pháp Symantec trị giá 1.600.000 đồng, một giải pháp Email enterprise, một voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng và gói service: onsite service (Trường hợp khách hàng đặt máy chủ tại datacenter là đối tác của Nhất Tiến Chung). Chương trình áp dụng cho 80 server IBM X3650 M3 794522A đầu tiên.

IBM X3650 M3 sở hữu công nghệ Vitual technology.

Với dịch vụ Onsite service, nếu máy chủ gặp sự cố, khách hàng chỉ cần liên lạc với công ty. Sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin như tên, mã sản phẩm, ngày mua… cho bộ phận tiếp nhận. Trong vòng 8 giờ đồng hồ, kỹ sư sẽ đến tận nơi đặt máy chủ của khách hàng để tiếp nhận thiết bị và làm các thủ tục cần thiết. Dịch vụ bảo hành tận nơi được triển khai tại Hà Nội, TP HCM và tiếp tục mở rộng trong thời gian sắp tới.

Với vị trí là đối tác cao cấp nhất Platium partner của IBM, NTC mang đến cho khách hàng các sản phẩm chính hãng, tư vấn sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng, bảo hành chu đáo và giá cả rất hợp lý. Ngoài ra, Công ty TNHH Tin học Viễn thông Nhất Tiến Chung (NTC) cam kết hỗ trợ đối tác là các doanh nghiệp tích hợp hệ thống (SI), reseller trong việc phát triển dự án: Certificate of Guarantee (Chứng thư đảm bảo của hãng), Certificate of Origin (Chứng nhận xuất xứ), Certificate of Quality (Chứng nhận chất lượng), Certificate Reseller Agency (Ủy quyền phân phối) …

(Nguồn: Nhất Tiến Chung)