Nikon gia nhập làng máy ảnh mirrorless

Tương quan về kích thước của V1 so với máy SLR và compact của Nikon. Ảnh: Dpreview.

Hai năm sau khi các đối thủ như Sony, Panasonic, Samsung hay Olympus gia nhập thị trường máy ống kính rời không gương lật, Nikon mới đưa ra dòng sản phẩm đầu tiên của mình mang tên Nikon 1 với định dạng CX. Ngoài hai model mới và một số phụ kiện cùng ống kính đi kèm, hệ số crop của cảm biến chính là điều được người dùng quan tâm nhiều nhất.

Nikon V1 và J1 cùng sở hữu cảm biến CMOS độ phân giải 10 Megapixel, kích thước một inch (13,2 x 8,8 mm) và hệ số crop 2,7x. Kích thước loại cảm biến mới này chỉ bằng một phần ba so với định dạng DX trên các máy DSLR hiện tại của Nikon.

Cùng với sản phẩm mới, Nikon cũng đưa ra định nghĩa A-CIL (Advanced Camera with Interchangeable Lenses - Máy ảnh hiện đại với ống kính có thể thay đổi). Theo Nikon, việc ra đời dòng máy mới sẽ nằm ở khoảng giữa của SLR và máy compact truyền thống và không cạnh tranh trực tiếp với một trong hai sản phẩm trên.

Ông Masahiro Suzuki, Giám đốc độ phận phát triển R&D của Nikon, cho biết, có 3 lý do để hãng chọn kích cỡ cảm biến này bao gồm: chất lượng hình ảnh, hiệu suất hoạt động và sử dụng dễ dàng. Ông cũng nhấn mạnh rằng, loại cảm biến được thiết kế và phát triển hoàn toàn bởi Nikon và không phải là loại được Sony sản xuất như các dòng máy trước đây của hãng.

Tương quan về kích thước cảm biến giữa các dòng máy. Ảnh: Dpreview.

Cảm biến kích thước 1 inch với hệ số crop 2,7 x nhỏ hơn so với các dòng máy Micro Four Thirds và NEX của Sony hiện tại nhưng theo Nikon nó là vừa đủ để không quá gần so với SLR trong khi vẫn có thể tạo sự khác biệt so với dòng máy compact.

Điểm nổi bật nhất được đề cập đến là khả năng lấy nét với tốc độ "nhanh nhất trong các dòng máy của Nikon" như lời giới thiệu của ông Masahiro Suzuki. Cả J1 và V1 đều sử dụng hệ thống 153 điểm phát hiện tương phản và 73 điểm khi sử dụng lấy nét pha. Trong một so sánh bằng hình ảnh thú vị, nếu D3x hay Canon 7D có tốc độ lấy nét nhanh như một chiếc siêu xe thì J1 và V1 có tốc độ nhanh như một chiếc máy bay chiến đấu.

Không chỉ ở khả năng lấy nét nhanh, bộ đôi máy mới của Nikon cũng có thể chụp tốc độ cao với 10 khung hình mỗi giây trong khi vẫn liên tục bám nét vào chủ thể. Để hỗ trợ điều này, Nikon sử dụng chip EXPEED 3 và hệ thống truyền tải dữ liệu "nhanh nhất thế giới".

Khả năng lấy nét nhanh so sánh tương quan hình ảnh. Ảnh: Dpreview.

Một điểm không kém phần quan trọng chính là giá thành sản xuất, cảm biến nhỏ nhưng vẫn thuộc lại CMOS được cho là giúp Nikon cân bằng giữa hai mục tiêu là hình ảnh đẹp và giá thành rẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, bộ kit của J1 và V1 cũng chưa rẻ hơn so với các dòng máy NEX của Sony nhiều.

Ngoài ra, Nikon cũng mới ra mắt ngàm chuyển để sử dụng các ống kính F-mount trên máy DSLR thông thường trên máy Nikon 1 để tận dụng kho sản phẩm "đồ sộ" trước đây của người dùng.

Hoài Anh