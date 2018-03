Sony W55 - 7 'chấm', giá mềm / Sony S650 - máy ảnh dưới 3 triệu / Sony W80 - đánh bóng dòng W

Hai màu đen và bạc. Ảnh: Letsgodigital.

Với mục đích hỗ trợ việc xem trực tiếp hình ảnh với TV màn hình tinh thể lỏng bên ngoài, Dsc-W90 được trang bị cổng component chấp nhận các tín hiệu độ nét cao. Như vậy, chiếc Cybershot họ W mới cho phép thưởng thức ảnh trên các HDTV tương thích. Đây là một máy ảnh 8 chấm sử dụng ống kính quang học Carl Zeiss; hệ thống ngắm quang học, màn hình 2,5 inch chứa đựng trong một thiết kế vỏ hợp kim thanh lịch bóng bảy. Sản phẩm có hai màu đen và bạc.

Với chiếc máy ảnh Cybershot này, bạn sẽ tự tin hơn khi chụp các bức hình tập thể hoặc chân dung vì máy được hỗ trợ lấy nét và phơi sáng tốt hơn ưu tiên khuôn mặt. W90 có thể nhận diện chính xác tới 8 khuôn mặt trong một khung hình, tự động điều chỉnh cân bằng trắng flash cũng như lấy nét và phơi sáng tối ưu nhất.

Tự động lấy nét đa điểm

Nếu bạn chụp ảnh một vườn hồng rực rỡ, tính năng tự động lấy nét đa điểm sẽ tự động xác định tiêu cự đúng của 9 điểm trong khuôn hình, thay vì chỉ lấy nét căn chuẩn mỗi điểm chính giữa.

Màn hình LCD 2,5". Ảnh: Foto.

Mặt khác bạn sẽ có thể hạn chế hiện tượng ảnh mờ do các nguyên nhân như lỗi run tay, chủ thể hiếu động hoặc chụp trong điều kiện sáng yếu. Sony W90 được trang bị hệ thống ổn định ảnh quang học có tên gọi Super Steady Shot giúp giảm mờ ảnh do lỗi rung máy. Các cài đặt nhạy sáng cao (lên tới ISO 3.200) cũng sẽ có vai trò hạn chế hiện tượng ảnh mờ do chủ thể chuyển động nhanh. Công nghệ giảm nhiễu Clear RAW của Sony sẽ tối thiểu hóa việc nhiễu ảnh thường xuất hiện với các bức cài ở mức nhạy sáng (ISO) cao.

Chỉnh sửa ảnh trong máy

Với chức năng chỉnh sửa ngay trong máy, W90 giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian vì không cần thủ tục lấy PC làm trung gian, nếu việc chỉnh sửa ảnh chỉ là các thao tác cắt xén các thay đổi đơn giản. Nhờ công nghệ Dynamic Range Optimizer của Sony, máy ảnh này có thể phân tích thông tin dữ liệu bắt ảnh và ngay lập tức xác định mức phơi sáng tốt nhất và sắc độ của mỗi bức hình trước khi thực hiện chuyển sang thuật nén ảnh JPEG.

Các chức năng hỗ trợ hữu ích khác trong máy là khử lỗi mắt đỏ và các hiệu ứng "tút" lại bức ảnh. Bạn có thể tạo ra các bức ảnh nghệ thuật kiểu như lọc mờ các mép hình và chủ thể chính được lấy nét nổi bật trong khi hậu cảnh được làm mờ đi. Chế dộ lọc màu thành phần sẽ giúp làm nổi bật chủ thể (vẫn giữ lại màu sắc) trong khi hậu cảnh chỉ là nền đen trắng. Các bức ảnh có thể được thêm các hiệu ứng ánh sáng để ảnh long lanh hơn, hoặc hiệu ứng lọc mắt cá tạo ảnh vui nhộn.

Bộ xử lý Bionz cao cấp

Cảm biến 8 chấm và ống kính quang học của Carl Zeiss. Ảnh: Lesnumeriques.

Máy ảnh compact này còn được hậu thuẫn bởi bộ xử lý ảnh Bionz, từng xuất hiện lần đầu trong máy ảnh số ống kính rời Alpha của Sony. Các mạch xử lý cải tiếp giúp việc xử lý hình ảnh nhanh hơn, tái tạo hình ảnh với màu sắc phong phú và chi tiết, bảo đảm tính trung thực khi xem trên màn hình HDTV. Bionz còn giúp tăng tốc độ thực thi và kéo dài tuổi thọ pin. Mỗi khi nạp đầy, Dsc-W90 cho phép chụp tới 350 bức ảnh.

Phụ kiện

Sony đưa ra ba phụ kiện cần lựa chọn để xem ảnh trên màn hình HDTV bên ngoài. Sony Cybershot W90 tương thích với cáp component Sony VMC-MHC1, cho phép bạn kết nối trực tiếp máy ảnh này và một TV phân giải cao qua cổng component-video. Mặt khác, người dùng cũng có thể sử dụng chân đế mở rộng kết nối Sony CSS-HD1 hoàn toàn mới, cũng được trang bị sẵn cáp component. Chân đế này còn làm việc như một bộ nạp nguồn cho máy. Dsc-W90 còn cung cấp chức năng tạo và thưởng thức ảnh kiểu slide show ngay trong máy. Bạn có thể lựa chọn các kiểu chuyển dịch ảnh slide show như kiểu chạy ảnh ngang, làm mờ dần hình hoặc xóa từng phần bức ảnh trước cũng như có thể lựa chọn nhạc nền.

Sản phẩm đã bắt đầu có mặt trên thị trường với giá 6,5 triệu đồng.

T.B.