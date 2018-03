Sigma 19mm f/2.8 DN.

Sigma hôm nay bắt đầu công bố giá cũng như thời điểm "lên kệ" của loạt ống kính trong dòng sản phẩm Art mới của hãng. Bộ ba này bao gồm hai ống kính 19 mm f/2.8 DN và 30 mm f/2.8 DN dành cho máy ống kính rời không gương lật và 30 mm f1/.4 cho máy DSLR cảm biến APS-C.

Cả hai ống kính dành cho máy mirrorless sẽ nằm trong khoảng giá 199 USD. Trong khi đó, mẫu 30 mm f/1.4 được thiết kế lại dành cho máy Canon, Nikon và Sigma có giá là 499 USD.

Tất cả sẽ bắt đầu được bán vào cuối tháng này. Tuy nhiên, chưa có thông tin tương tự về mẫu 60 mm f/2.8 được hãng giới thiệu tại triển lãm CP+ vừa qua.

Sigma 19 mm f/2.8 EX DN và 30 mm f/2.8 EX DN dành cho các máy ảnh ống kính rời không gương lật bao gồm Micro Four Thirds và Sony NEX. Cả hai cho tiêu cự tương đương 38 mm và 60 mm cho các máy định dạng Micro Four Thirds và 28,5 mm cùng 45 mm dành cho ngàm E-Mount của Sony.

Sigma 30 mm f/2.8 DN.

Sigma 30 mm f/2.8 EX DN có thể lấy nét ở khoảng cách tối thiểu 30 cm và tỷ lệ phóng đại tối đa 1:8,2. Ống kính này sử dụng 7 lá khẩu cho bokeh tròn hơn ở các vùng ảnh không nét (out-of-focus).

Sigma 19 mm f/2.8 EX DN cho khoảng cách lấy nét tối thiểu là 20 cm và tỷ lệ phóng đại tối đa 1:7.4. Ống kính này cũng sử dụng 7 lá khẩu như người anh em 30 mm f/2.8 EX DN.

Hoài Anh