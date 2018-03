PowerShot G9 chụp ảnh đẹp hơn / Canon SX100 IS - máy ảnh siêu zoom giá rẻ / Canon ra mắt 450D và 4 máy ảnh thời trang mới

Canon Digital IXUS 80 IS có ngoại hình đẹp hơn cả IXUS 70. Ảnh: Letsgodigital.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất về ngoại hình của IXUS 80 IS với IXUS 70 là vòng tròn bao quanh ống kính không còn là màu đen mà đã được thay bằng màu bạc, đồng thời model mới có nhiều màu vỏ thời trang hơn, như hồng, nâu và đồng, bên cạnh hai màu truyền thống là đen và bạc. Tuy dày hơn mẫu máy ra năm ngoái, nhưng thân hình của IXUS 80 IS lại mềm mại, gợi cảm hơn, với các cạnh được vuốt cong và đặc biệt là phần tay cầm bên phải hơi lõm vào trong để tạo thế cho việc cầm máy được chắc chắn.

Giống như ở Digital IXUS 70, Canon bố trí tất cả phím điều khiển của chiếc máy này nằm bên phải màn hình. Trong số đó, có một phím trượt theo chiều dọc, dùng để di chuyển giữa các chức năng chụp ảnh, quay video và xem lại ảnh. Ngoài 3 phím chuyên dụng là Menu, Display và phím kết nối trực tiếp với máy in, còn có một phím định hướng hình tròn khá to, với phím Function/Set ở giữa.

Tất cả phím bấm đều được bố trí bên phải màn hình LCD 2,5 inch. Ảnh: Cnet.

Về tính năng, tuy không cho phép người dùng tùy chỉnh độ phơi sáng, nhưng Canon IXUS 80 IS vẫn được đánh giá cao nhờ sở hữu khá nhiều chế độ cảnh mặc định, đồng thời có những công nghệ hữu ích, giúp cho việc chụp tự động trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Công nghệ dò tìm mặt ở Canon IXUS 80 IS không chỉ có chức năng thiết lập điểm lấy nét và độ phơi sáng, mà còn chi phối cả nguồn sáng đèn flash và hệ thống cân bằng trắng. Nhờ đó, chiếc camera này có khả năng lưu giữ rất tốt các chi tiết, cũng như tái tạo màu rất tự nhiên trong bất cứ điều kiện ánh sáng nào.

Với công nghệ nhận diện chuyển động, người dùng sẽ không cần phải cài đặt độ nhạy sáng, mà chỉ việc để máy ở chế độ chụp tự động với ISO cao, máy sẽ có trách nhiệm dò tìm và nhận diện các vật thể đang chuyển động trong khung hình để cài đặt mức ISO phù hợp. Bằng cách tăng độ nhạy sáng, tốc độ trập cũng sẽ được đẩy lên mức cao hơn, giúp máy dễ dàng "bắt chết" các chuyển động.

Tuy nhiên, so với model của năm ngoái, cũng như đặt trong bối cảnh cả nền công nghiệp nhiếp ảnh đều đang đi theo xu hướng tích hợp ống kính góc rộng, thì chiếc ống kính zoom quang 3x, dải tiêu cự tương đương 38 - 114 mm, khẩu độ f2,8 - f4,9 mà Canon trang bị cho IXUS 80 IS có thể khiến nhiều người thất vọng. So với ống kính 35 - 105 mm của IXUS 70, ống kính của IXUS 80 IS có thể tạo ra nhiều méo dạng hơn, đồng thời khả năng chụp rộng cũng hạn chế hơn, dẫu cho Canon đã bù đắp lại bằng việc tích hợp công nghệ ổn định ảnh quang cũng như kính ngắm quang cho chiếc máy này.

Canon Digital IXUS 80 IS được trang bị ống kính zoom quang 3x. Ảnh: 3dnews.

Mặc dù có tốc độ trập khá nhanh, so với bậc tiền bối của mình, Canon Digital IXUS 80 IS lại tỏ ra kém cỏi hơn về tốc độ chụp, đặc biệt là khi sử dụng đèn flash. Chỉ mất 1 giây, máy đã khởi động và chụp xong bức ảnh đầu tiên. Sau đó, với điều kiện không bật đèn flash, tốc độ chụp trung bình của máy sẽ là 2,1 giây một ảnh, nhưng nếu sử dụng flash, thời gian chờ giữa hai lần chụp tăng lên tới 3,5 giây, chậm hơn tới hơn một giây so với bậc tiền bối IXUS 70.

Tốc độ trập đo được khi chụp ở điều kiện độ tương phản cao, nhiều ánh sáng là 0,4 giây, còn ở điều kiện thiếu sáng là 0,7 giây. Khả năng chụp liên tiếp của chiếc máy này so với IXUS 70 cũng không ấn tượng bằng, với tốc độ chỉ dừng ở mức 0,8 khung hình/giây, trong khi đời máy trước có tốc độ chụp liên tiếp là 1,7 khung hình/giây.

Tốc độ hoạt động của IXUS 80 IS không bằng IXUS 70. Ảnh: Cnet.

Chất lượng những bức ảnh được chụp bởi Canon Digital IXUS 80 IS khá tốt, nếu so với những mẫu máy có cùng đẳng cấp. Hệ thống cân bằng trắng tự động của máy hoạt động khá hiệu quả, mang lại độ trung hòa màu cao cho bức ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Tuy trong những bức ảnh chụp dưới ánh đèn quá mạnh, màu sắc trở nên ấm hơn bình thường, nhưng nếu chụp dưới ánh sáng thiên nhiên hay ánh sáng của đèn huỳnh quang, màu sắc hiện lên trong bức ảnh vẫn rất chuẩn.

Ở những mức ISO thấp nhất là 80 và 100, nhiễu hầu như chưa xuất hiện, ảnh chụp được rất sắc nét và lưu giữ được khá nhiều chi tiết bóng. Kể từ mức ISO 200, nhiễu bắt đầu xuất hiện, nhưng ảnh vẫn có độ sắc nét khá cao. Đến mức ISO 400, nhiễu xuất hiện nhiều hơn, nhưng ảnh vẫn có độ sắc nét đáng ngạc nhiên, dẫu cho các chi tiết bóng đã biến mất khá nhiều. Tuy nhiên, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi nâng độ nhạy sáng lên mức ISO 800. Lúc này, nếu chụp ở điều kiện ánh sáng lý tưởng cũng chỉ có thể in được những bức ảnh ở cỡ 10 x 15 cm, còn nếu in cỡ lớn, ảnh sẽ bị vỡ. Lên đến ISO 1.600, ảnh bị hỏng hoàn toàn, do vậy, người dùng chiếc máy ảnh này tốt nhất là nên cài mức ISO dưới 800.

Ảnh chụp bởi Canon Digital IXUS 80 IS có chất lượng vẫn rất tốt. Ảnh: Pma-show.

Nhìn chung, sau thành công vang dội của chiếc IXUS 70 trong năm ngoái, nhờ hội tụ đầy đủ yếu tố thiết kế đẹp, giàu tính năng, tốc độ hoạt động nhanh và chất lượng ảnh tốt, IXUS 80 IS không khỏi khiến người dùng cảm giác thất vọng về tốc độ chụp, nhưng bù lại, chiếc máy này lại được trang bị công nghệ ổn định ảnh quang. Dù gì đi nữa, Canon Digital IXUS 80 IS vẫn là một trong những lựa chọn khó có thể bỏ qua, nếu người dùng đang có ý định mua một chiếc máy ảnh thời trang. Hiện ở Việt Nam chưa có sản phẩm chính hãng. Giá tham khảo 325 USD.

Một số hình ảnh ấn tượng về Canon Digital IXUS 80 IS:

