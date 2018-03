Sau khi phát hành ống 35mm f/1.4 AS UMC dành cho máy Nikon và Sony đầu tháng trước, phiên bản tương tự cho Pentax và Sony được Samyang tung ra thị trường ngày hôm nay. Thế hệ ống kính mới này sử dụng lớp phủ đặc biệt lên các thấu kính để đảm bảo chất lượng ảnh cao ngay cả khi lấy nét ở khoảng cách gần 30mm.

Theo nhà sản xuất, Samyang 35mm f/1.4 AS UMC được thiết kế nhằm tối ưu cho các máy ảnh có cảm biến full frame nhưng vẫn có thể tương thích tốt với các máy ảnh cảm biến APS-C/DX và định dạng Micro Four Thirds sau này. Ống kính cũng sử dụng một thấu kính phi cầu (AS) nhằm chống lại hiện tượng quang sai màu.

Lớp phủ chống phản xạ (UMC) giúp tăng độ tương phản và cho phép tái tạo màu sắc tự nhiên hơn trước. Giống như phiên bản dành cho Canon và Nikon, Samyang 35mm f/1.4 AS UMC được bán với giá khoảng 575 USD.

Hoài Anh