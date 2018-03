Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS.

Cả hai ống kính mới của Samyang đều không có mô-tơ lấy nét tự động nên người dùng buộc phải xoay vặn vòng chỉnh nét thủ công cho mỗi lần chụp. Mẫu góc rộng 16mm f/2.0 ED AS UMC CS có phiên bản dành cho cả máy SLR và máy mirrorless trong khi model còn lại chỉ có phiên bản cho máy ống kính rời không gương lật.

Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS cho tiêu cự quy đổi 24 mm trên các máy DSLR cảm biến crop. Cấu tạo quang học bao gồm 13 thấu kính chia làm 11 nhóm trong đó có một thấu kính phi cầu, một thấu kính ED và một thấu kính phi cầu lai. Sản phẩm có sẵn các loại ngàm bao gồm Canon EF, Canon EF-M, Fujifilm X, Nikon F (DX), Four Thirds, Micro Four Thirds, Pentax KAF, Sony Alpha, Sony E (NEX), Samsung NX.

Reflex 300mm f/6.3 ED UMC CS.

Giá bán cho model này là 395 Euro, tương đương khoảng 11 triệu đồng. Riêng phiên bản dành cho máy Nikon ngàm AE có giá đắt hơn là 435 Euro tương đương 12,2 triệu đồng.

Reflex 300mm f/6.3 ED UMC CS chỉ có các phiên bản dành cho máy ống kính rời không gương lật của Canon, Sony và Fujifilm cùng các máy Micro Four Thirds. Giá bán tham khảo là 259 Euro, tương đương khoảng 7 triệu đồng.

Hoài Anh