Phụ nữ có con thường chụp ảnh và quay video nhiều hơn người bình thường.

Ảnh: Corbis.

Theo nghiên cứu này, những bà mẹ có con dưới 12 tuổi chụp ảnh nhiều hơn 35% so với các đối tượng khác trong xã hội. Không những vậy, trong khi một người bình thường chỉ in trung bình 34 bức ảnh trong 3 tháng, thì số ảnh tương ứng mà những bà mẹ có con nhỏ in ra nhiều hơn tới 60%.

Thời lượng trung bình của một đoạn video được quay bởi một người bình thường chỉ khoảng trên dưới 20 phút, nhưng những bà mẹ có con từ 7 đến 11 tuổi thường quay những đoạn video dài tới 40 phút. Lý giải cho xu hướng này, InfoTrends cho rằng độ tuổi 7-11 thường là lúc trẻ em bắt đầu tham gia vào nhiều hoạt động cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội, nên các bà mẹ muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của con mình.

Ngoài ra, InfoTrends cũng nghiên cứu hành vi in ảnh của các bà mẹ trẻ. Theo đó, đối tượng người dùng này thường không thích in ảnh ở nhà mà hay đem ra cửa hàng để in.

Theo ông Mette Eriksen, Giám đốc mảng dịch vụ ảnh kỹ thuật số của InfoTrends, thì "các bà mẹ chính là một phân khúc người dùng rất đáng lưu tâm trên thị trường máy ảnh số hiện nay. Hành vi tiêu dùng của đối tượng này có nhiều điểm khác biệt so với các đối tượng khách hàng khác, nên nếu biết cách khai thác, các nhà sản xuất máy ảnh rất có thể sẽ thu lợi lớn từ các bà mẹ trẻ".

Bạch Dương (theo Photographyblog)